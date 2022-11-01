林耕仁籲正面回應質疑 高虹安：議題冷飯熱炒

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）針對國民黨新竹市長參選人林耕仁提出的多項質疑，民眾黨竹市長參選人高虹安今天晚間發聲明表示，林耕仁提出的攻擊議題是冷飯熱炒。

林耕仁下午召開說明會指出，高虹安上午在記者會後作出的說明，包括是否違規兼職、違規在職進修、立法院助理費問題、內線交易疑慮等，民眾仍不知道真相，呼籲高虹安若認為指涉有誤，應拿出證據說明，而不是自稱合法就沒事。

高虹安競選辦公室晚間發聲明稿回應，針對林耕仁下午召開的記者會，只看到更多疑問句，還有將民進黨已經「翻車過」的攻擊議題冷飯熱炒。

高虹安上午舉辦政見發布記者會後提到，林耕仁幾乎沒有當選機率，不努力經營基層，而是加入綠營的抹黑隊伍，質疑是希望民進黨在林耕仁助攻後，能繼續維持政權，然後放縱林耕仁「灰色事業」的違法、違規行為。

林耕仁表示，他從退伍後白手起家，經營清潔事業正正當當、清清白白，多年來從未標過新竹市政府任何案子，高虹安面對質疑時，只會說是「含沙射影」，今天卻毫無證據指他「灰色事業違法違規」，已是誹謗行為，反批高虹安的雙標令人不敢恭維。（編輯：李錫璋）1111101