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任男友當助理爭議延燒 高虹安：彙整證據供檢調

2022/11/2 11:52
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆料任用男友擔任立法院助理，涉嫌詐領助理費；高虹安今天表示，將整理相關證據交由律師處理，也會主動提供檢調，證明清白。

高虹安今天發布聲明稿表示，目前已經整理大量證據，證明前助理於任職期間，確實執行許多國會立委助理的工作，無論是立法院辦公室事務、地方上民眾服務等，在職期間確實恪盡助理該做的職責，都有許多人證、物證可證明。

高虹安指出，見過前助理實際執行助理工作的人證很多，都是不容造假的鐵證，合法、合規領取該有的薪酬，所有證據都能清楚顯示，絕無詐領助理費或掛名人頭助理。

高虹安強調，於公部分，將會整理好所有相關證據，交由律師處理，並主動提供檢調，證明清白；於私部分，交友屬於個人隱私，她只能向大家保證沒有違反法律或道德之處。

關於媒體人周玉蔻昨天在臉書（Facebook）發文，稱媒體人邱明玉在她的節目中爆料高虹安男友任職於鴻海，但鴻海董事長郭台銘反對兩人交往，高虹安答應會結束交往關係，但最後卻欺騙郭台銘。

高虹安於聲明稿表示，周玉蔻等名嘴為了新竹市長的綠營選情，用不實八卦造謠影射高虹安，這種惡質手段卻成為選舉重點，她深感遺憾。（編輯：陳仁華）1111102

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