海軍建輕型巡防艦 掛載超音速反艦飛彈延伸打擊距離

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（中央社記者陳俊華台北2日電）海軍參謀長蔣正國今天說，考量共艦在灰色地帶衝突成常態，若以主力艦應對消耗成本過大，籌建輕型巡防艦將擔任台海偵巡、監控共艦主要兵力，可掛載增程型超音速反艦飛彈，延伸打擊距離。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正列席，審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。

海軍辦理新一代巡防艦第二階段原型艦籌建案，計畫總金額編列新台幣245億4916萬元，112年度編列47億6935萬元。因裝備來源無法如期獲得，因此在111年修改建案目標，將原1艘排水量4500噸的巡防艦，改建為2艘排水量約2000噸至2500噸的輕型巡防艦，並預計民國114年完成首艦交艦、115年完成二艦交艦。

朝野立委在預算協商時，質疑程序不妥、是否符合作戰需求、能否如期如質獲得。蔣正國表示，威脅評估方面，考量共艦增加在周遭固定巡弋船艦數量，因應灰色地帶衝突，海軍每天在海上派出偵巡、監控兵力相對增加，由主力艦應對，消耗成本過大。

蔣正國說，共艦最常出現的056A型艦上官兵約70人，其他兩型共艦各約160到180人；但海軍紀德級艦上官兵有300人、濟陽級巡防艦約200人，成功級、康定級都將近200人，人力消耗與執行任務上不成比例。

蔣正國指出，因為艦船噸位比較大，油耗成本也增加許多，基隆級驅逐艦與成功級巡防艦都採燃氣渦輪引擎，相對油耗較大。評估灰色地帶威脅會成常態，籌建輕型巡防艦要擔任台海偵巡、監控共艦主要兵力，也要儘速汰換使用超過50年的濟陽級巡防艦。

蔣正國說，輕型巡防艦除搭載中程防空飛彈外，也掛載增程超音速反艦飛彈，延伸打擊距離、可增加敵人用兵難度。若要另起新案，需先納入國軍聯合戰力規劃、5年兵整，建案時程約需2年時間，因此採取修整規書管道，符合行政程序。

至於是否能如期、如質完成原型艦籌建，蔣正國表示，海軍10月曾召開廠商說明會，部分船廠反映造艦期程不足，但海軍規劃時已預留彈性，後續會評估調整、增加建造期程，這個月將召開第二次說明會，降低船廠延遲交艦風險、增加建造彈性。

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蔣正國指出，輕型巡防艦所選用裝備，中科院已經完成測評，且符合海軍作戰需求，其他選用國際現貨市場成熟的裝備，協調後都可獲得；只有一項「3D旋轉式相位陣列雷達」牽涉輸出許可，預計明年上半年可獲得。

經協商後朝野立委達共識，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇說，全案併案凍結7000萬元，經同意後始得動支，並在明年度再安排專案報告，內容要涵蓋新一代輕型巡防艦的細節、性能、任務需求，相關預算不得再擴充使用。（編輯：蘇志宗）1111102