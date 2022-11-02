柯文哲喊「坐一望二」 林錫耀：可能連一席都沒有

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（中央社記者葉素萍台北2日電）民眾黨主席柯文哲接受媒體訪問時，對白營縣市長選情自評目前「坐一望二」，新竹市領先，台北市有機會一搏。民進黨秘書長林錫耀今天說，「很有可能連一席都沒有」；年輕票很多跑到白營是「一時的迷惑」。

林錫耀接受Yahoo TV專訪，他說，國民黨不斷製造對立、散播仇恨、潑髒水，把台灣防疫講成一無是處，但是弄過頭，反而會引起民眾反感。

林錫耀說，先前因為整體氛圍、對手潑糞，選舉未聚焦，中央支持程度無法轉嫁個別候選人，但現在已經開始有移轉效果，最後一個月很重要。

至於選民投票行為是否有鐘擺效應，中央由民進黨執政，地方就再考慮。林錫耀說，他不擔心，一局歸一局，選民會考量這次選舉意義，回到正軌、不會隨風起舞。

被問到，年輕選票似乎很多跑到白營，林錫耀說，這是「一時的迷惑」，媒體民調顯示，年輕人還是覺得民進黨是最重視、最支持他們的政黨，「柯文哲有在推18歲公民權嗎？柯文哲的支持者有支持18歲公民權嗎？要表裡如一」。

林錫耀說，大家都年輕過，年輕時父母關心會覺得煩，但靜下心來就知道，最愛你的還是父母，就像2020大家喜歡蔡英文一樣，民進黨還是最負責任的政黨。

林錫耀說，藍白現在聯合起來整天打民進黨，有人在倡議新竹市與台北市交換，但民眾不一定會買單，況且，2024年有這麼多人蠢蠢欲動，2022年是轉場關卡，每個人算盤打得不一樣，例如國民黨主席朱立倫重點在桃園，新北市長侯友宜喊要贏40萬票，柯文哲心裡一定希望國民黨無法整合而分裂。

他說，既然是各有算計，媒體人趙少康提的新竹市台北市交換說，也很難成功，選民會看穿並反感這樣的政治交易。

對於柯文哲評民眾黨縣市長選情是「坐一望二」，林錫耀認為，「很有可能連一席都沒有」，但柯文哲訂這樣的目標不能說不對。

另外，對於日本學者估民進黨縣市長選舉可能只拿下5縣市。林錫耀說，他知道有些人很焦慮，日本學者提出這樣的預測時，離選舉還有一個月，反而可以讓民進黨團隊與支持者緊張起來，激發危機意識。

至於民進黨成敗門檻，林錫耀說，他一向不設席次目標，每個地方都要努力。不過，他也提到，桃園選情，民進黨的鄭運鵬認同支持很明顯在提升，新竹也是，南投的選情則是「勝利在不遠之處、要加一把勁」。（編輯：蘇志宗）1111102