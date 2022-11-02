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蔡適應也推抓漏廣告復刻版 青澀照挺18歲公民權

2022/11/2 17:38（11/2 20:42 更新）
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高雄市長陳其邁化身「抓漏專家」，仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告；民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）2日也在臉書貼出文宣，並用自己青澀時期照片排版，力推18歲公民權。（取自蔡適應臉書）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月2日
高雄市長陳其邁化身「抓漏專家」，仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告；民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）2日也在臉書貼出文宣，並用自己青澀時期照片排版，力推18歲公民權。（取自蔡適應臉書）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月2日
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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）高雄市長陳其邁化身「抓漏專家」，仿效高雄人熟知的陳財佑抓漏廣告，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天也在臉書貼出復刻版，文宣並以自己青澀時期穿牛仔外套照片排版，力推18歲公民權。

蔡適應在臉書（Facebook）上傳文宣，內容提到「蔡適應與你一起抓漏掉的青春，20221126，18歲公民權投同意票，我們的青春創造歷史，這次用歷史創造青春」。

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蔡適應說，台灣的公民權應該降低至18歲，較符合目前國情及世界潮流，目前的憲法所賦予公民權是20歲，但在刑法、民法和兵役上都規定18歲為成年，也就是要完全對自己負責，所以在權利和義務上，他主張18歲公民權，較符合台灣的國情和世界的潮流，他和總統蔡英文、陳其邁「邀您20221126，一起抓漏掉的青春」。

有網友留言稱讚照片好帥，也有網友說，「怎麼有七匹狼的FU、嚇我一跳我以為是劉德華、aka基隆吳奇隆、雪花牛仔衣是當時最流行、原來是傳說中的基隆歐巴」。（編輯：李錫璋）1111102

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