藍決戰北台灣 六都選將12日合體造勢

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）九合一選戰倒數，國民黨全力衝刺，視北台灣為決戰區，26日投票前，國民黨中央預計主導3場大型活動，包括12日在新北市舉辦的六都市長參選人合體造勢。

九合一選舉26日投票，國民黨定調決戰北台灣，選前黨中央主導3場大型造勢活動，分別是12日在新北市的六都市長參選人合體造勢、19日在桃園市舉辦北北基桃竹竹苗7縣市聯合造勢，以及25日選前之夜在台北市舉辦「光復台北」造勢晚會。

國民黨為拉抬五五波選情區域，以及艱困選區的氣勢，規劃5場行動中常會，首場10月26日在基隆召開，今天則到新竹市為黨籍市長參選人林耕仁造勢，下週將南下高雄市舉行，為參選人柯志恩站台。

黨務人士指出，基隆、台北、桃園、竹市、苗栗等地選情，明顯激烈、膠著，最後關鍵時刻會多放心力在這些縣市，希望透過區域聯防、合體串連等方式，營造團結氣勢，盼在最後關鍵時刻為選情加溫。

藍營輔選人士說，新竹市選情膠著，林耕仁民調落後，但隨著今天到新竹召開行動中常會，以及林耕仁5日將主辦桃竹竹地區聯合造勢，邀請到前高雄市長韓國瑜等人站台，能更加確立林耕仁正藍軍招牌，藉此突破對手、民眾黨新竹市長參選人高虹安，想透過運作藍白合的選戰策略，吸引藍營選民的手段。

這位輔選人士說，近日觀察，選情冷淡，新竹市選戰有機會回到藍綠基本盤對決，這對以陸戰組織為主、空戰為輔的藍營來說，相對有利。

此外，中廣董事長趙少康10月31日發布新竹市長選舉民調，指民進黨參選人沈慧虹與民眾黨參選人高虹安支持度打成平手，這讓他吃驚，並表示曾拋出「新竹市換台北市」的看法。

不過，趙少康今天透過新聞稿表示，選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，在台北市民眾黨好像已經沒有什麼可以給國民黨了。（編輯：謝佳珍）1111102