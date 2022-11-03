國民黨智庫：政府應備妥BA.5疫苗 讓民眾選擇

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨智庫今天表示，政府應盡速備妥BA.5雙價新冠疫苗，讓民眾選擇。更希望政府能夠好好扶植國產疫苗廠家，讓國產疫苗可以好好保護民眾健康；且應與國際同步公開疫苗不良反應細部資料。

國民黨智庫今天召開「新冠二代疫苗的認識與挑戰」座談會，國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，台灣首批莫德納BA.5雙價疫苗預計將在11月上旬到貨60萬劑，但因還要經過封緘檢驗，至少要兩週後才能開放施打，所以民眾最快可於11月中旬接種。

陳宜民說，以日本為例，人民都想打最新的BA.4、BA.5次世代疫苗，結果出現BA.1次世代疫苗棄打潮。10月20日為止，BA.1疫苗只用掉271萬劑，占到貨總數的一成。他呼籲政府應盡速採購BA.5雙價新冠疫苗，讓民眾得以選擇，而BA.1疫苗就不宜再採購。

陳宜民也以歐盟與日本為例，舉出歐盟與日本針對藥品及疫苗不良反應在其官網均有提供詳盡的統計數字，他說，相較於台灣疫苗不良反應公開系統分屬於食藥署與疾管署，公開資料只有最粗略的統計數字，建議政府應與國際同步，依照年齡、性別、嚴重程度等揭露詳實數據。

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台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春表示，政府現在做的事情，不是幫助國產疫苗走上國際，而是在阻擋某個國產疫苗，幫助另一個國產疫苗。她認為，錯誤的疫苗政策造成很多冤魂。

金傳春認為，現行的國產疫苗免疫橋接只看「抗體」，並未評量突破感染率免疫力的持久性及抵擾變種病毒的實效，而在台灣2022年Omicron變異株大流行時，也沒資助國產疫苗，進行第4期的真實世界社區效益評估。（編輯：蘇志宗）1111103