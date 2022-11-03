沈慧虹提升級新住民服務 建立移民家庭社會網絡

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹3日發表新住民政策，指出未來將新增新住民事務科、建立新住民家庭服務中心單一窗口、培訓生活扶助專員、支持文化節慶活動，建立社會資源網絡。中央社記者郭宣彣攝 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表新住民政策，要新增新住民事務科、建立新住民家庭服務中心單一窗口、培訓生活扶助專員、支持文化節慶活動，建立社會資源網絡。

沈慧虹競選團隊今天開新住民政策記者會表示，新竹市現有東南亞、日本、美國等新住民定居，而過去市府為協助新住民朋友，辦理國國市集、新竹生活節國際日、新住民頭家募集計畫，協助創業的新住民。

沈慧虹說，未來，在社會處新增「新住民事務科」，以專責單位推動新住民事務，也會增加新住民照顧輔導委員會參與管道，彙整各式意見。

沈慧虹表示，也要提供新住民家庭服務中心單一窗口服務，提升資源近用性，並且新增語言翻譯、急難救助等，並持續辦理各項課程，成為新住民社群的培力核心。

沈慧虹說，也要在新住民家庭服務中心辦理培訓課程，讓新住民上課取得認證，也能連結新住民社群。

沈慧虹表示，新住民族群組成多元，有多元的文化背景，未來，也會協助各新住民團體，辦理不同的重要文化慶典，讓新住民能一同歡慶節日，也讓更多人能夠一同了解他們的文化。

沈慧虹表示，新住民政策的重點就是做到平權、賦權，透過更多文化交流，增進社會對於新住民文化的相互理解，讓竹市發展多元包容的城市特色。（編輯：方沛清）1111103