政院力挺中小企業 拍板5年950億競爭力提升方案

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（中央社記者賴于榛、實習記者陳美澐台北3日電）行政院會今天通過「中小企業整體競爭力提升方案」，自今年起至民國115年投入新台幣950億元，協助中小企業在淨零碳排、數位轉型、創新加值、在地共榮等4大面向，提升整體競爭力。

經濟部今天在行政院會報告「中小企業整體競爭力提升方案」，行政院發言人 羅秉成 主持院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌指出，中小企業一向是台灣經濟的磐石，也是撐起社會民生安定的重要骨幹，充滿活力彈性，兼具靈活創新的特性，也在各行各業中產生了許多隱形冠軍。

蘇貞昌說，因此政府整合跨部會資源，提出「中小企業整體競爭力提升方案」，預計5年投入近1000億元，打造具國際競爭力的新世代中小企業，進一步強化台灣的經濟韌性。

他表示，部會須積極推動此方案，輔導企業朝數位轉型、低碳轉型，調整內部營運模式，強化產業科技經營力與永續生產力，並藉由主題聯盟合作、大帶小創新合作，提高企業附加價值，同時持續優化在地環境，吸引青年返鄉服務，為地方創造繁榮。

蘇貞昌說，台灣經濟的基本面良好，在全球產業鏈中有無可取代的關鍵位置，隨著疫情趨緩，國境解封，民眾可更全面恢復正常生活，對於確診者的管制，也都會持續檢討、逐步降低，政府將持續力挺中小企業，協助掌握發展契機。

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經濟部透過新聞稿指出，台灣超過159萬家中小企業，創造920萬就業機會，為因應今年國際整體經濟趨緩的變化，因此結合相關部會，推動「中小企業整體競爭力提升方案」，自111年至115年投入950億元預算經費，盼打造更多具國際競爭力的隱形冠軍。

根據經濟部報告，此方案將協助中小企業4個面向，包含「淨零碳排」厚植整體綠色永續力、「數位轉型」強韌產業科技經營力，「創新加值」提高企業附加價值力，「在地共榮」打造地方繁榮幸福力；預期5年能讓整體節電量達到1.75億度、雲世代服務21萬家次企業、打造200家隱形冠軍、1700家地方特色店家受益等。（編輯：楊蘭軒）1111103