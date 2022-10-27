聯強杜書伍：數位轉型像開巴士 要有耐心和毅力

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（中央社記者吳家豪台北27日電）3C通路商聯強集團總裁杜書伍今天表示，數位轉型不僅是技術問題，也是人性和習性問題，需要比較長的時間；帶領團隊進行數位轉型就像「開巴士」，後面有一堆人，並不是在開跑車，要有耐心和毅力。

杜書伍今天出席2022遠見高峰會專題論壇，以「啟動數位轉型，迎向創新變革」為題分享看法。

他指出，回顧歷史發展，往往因為技術提升而產生新的工具，帶動企業與經濟發展。近幾年談數位轉型，跟以前不同之處在於大數據、人工智慧（AI）應用。以前只有數位化事物可以連結，現在物聯網技術讓沒有數位化的事物也可以連結、互相整合。

杜書伍認為，今天談數位轉型，必須在過去電腦化基礎上提升，有幾個方向。第一是把相關企業全部連網整合，做到資訊彼此串連，資訊流轉更精準快速，以往這部分很多透過人工。另一個面向是企業電腦化及數位化後，訊息串連還有很多縫隙需要消除。

此外，杜書伍也發現，在電腦化過程中要設定很多參數，這些參數往往根據人的經驗去設定，但時空環境不斷變化，參數也應該跟著調整，否則整個機制不知不覺會走向不適用。數位轉型重點是如何運用統計學和人工智慧，讓參數可以自動隨著時空環境更新及調整，大幅提升數位能耐。

他認為，在數位轉型過程中會面臨2個問題，第一是資訊自動連結後，不需要再花費很多人力去做輸入等例行性工作。另一個問題是很多決策更依賴大數據分析，但短時間內難以收集大量資訊進行判斷。

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杜書伍指出，數位轉型的內涵，是促使人的工作及管理運作轉型，商業模式需要做一些調整和改變。企業經營常需要「加減乘除」，某些功能會增加或減少，整個組織結構內涵的改變，會促使企業實質上做出很大的改變。

他以聯強營運服務平台（MSP）為例，從上游供應商到下游客戶連結約1500家生態圈夥伴，讓所有夥伴在共通平台上協作，節省很多資訊傳達的時間，合作更快速，這是聯強過去5、6年來推動數位轉型所打造的新商業模式。（編輯：楊蘭軒）1111027