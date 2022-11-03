國際半導體產業協會組氣候聯盟 台積電南亞科等入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布成立全球半導體氣候聯盟（SCC），已有超過60家廠商響應參與，希望加速產業生態圈減少溫室氣體排放腳步；台積電、環球晶以及南亞科等5家台廠率先成為SCC創始會員。

SCC成員包括超微（AMD）、艾司摩爾（ASML）、格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾（Intel）、美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI將氣候變遷及永續議題視為近期服務產業的重點策略方向，致力串聯台灣半導體企業群起響應，以擴大全球影響力。

曹世綸說，樂見台積電、日月光、環球晶、漢民科技及南亞科5家台灣企業率先響應成為SCC創始會員，共同為減緩全球暖化做出貢獻，希望更多的台灣企業能加入聯盟，發揮更深遠的產業影響力。

SEMI指出，SCC成員承諾致力於透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放；每年發布3大碳排放範圍相關的年度進度報告；設定近期及長期減碳目標，於2050年達成淨零碳排。

SEMI表示，SCC聯盟後續將展開全球理事會選舉，選出的理事將是橫跨價值鏈的重要企業代表。全球理事會未來將確立聯盟優先任務，並交由會員企業領導的工作小組負責執行。（編輯：林淑媛）1111103