更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電8/300
首頁 / 產經

國際半導體產業協會組氣候聯盟 台積電南亞科等入列

2022/11/3 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布成立全球半導體氣候聯盟（SCC），已有超過60家廠商響應參與，希望加速產業生態圈減少溫室氣體排放腳步；台積電、環球晶以及南亞科等5家台廠率先成為SCC創始會員。

SCC成員包括超微（AMD）、艾司摩爾（ASML）、格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾（Intel）、美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI將氣候變遷及永續議題視為近期服務產業的重點策略方向，致力串聯台灣半導體企業群起響應，以擴大全球影響力。

曹世綸說，樂見台積電、日月光、環球晶、漢民科技及南亞科5家台灣企業率先響應成為SCC創始會員，共同為減緩全球暖化做出貢獻，希望更多的台灣企業能加入聯盟，發揮更深遠的產業影響力。

SEMI指出，SCC成員承諾致力於透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放；每年發布3大碳排放範圍相關的年度進度報告；設定近期及長期減碳目標，於2050年達成淨零碳排。

SEMI表示，SCC聯盟後續將展開全球理事會選舉，選出的理事將是橫跨價值鏈的重要企業代表。全球理事會未來將確立聯盟優先任務，並交由會員企業領導的工作小組負責執行。（編輯：林淑媛）1111103

SEMI
不畏景氣逆風 SEMI：矽晶圓出貨面積連3季創高 晶圓廠設備今年支出 SEMI下修至990億美元續創高
曹世綸
台灣國際智慧能源週登場 5大展區規模創新高 SEMI：淨零趨勢不可逆 提升再生能源及減排是關鍵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電早盤股價跌10.5元 市值面臨10兆元保衛戰