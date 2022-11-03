接見IPAC訪團 蘇貞昌：堅定團結防威權武力擴張

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行政院長蘇貞昌（右）3日下午接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，烏克蘭國會關係委員會主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）（右2）致贈蘇貞昌一面烏克蘭國旗，感謝台灣對烏克蘭的支持。中央社記者張皓安攝 111年11月3日

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院長蘇貞昌今天接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團，他表示，威權國家都是毫無理由破壞鄰國或地區和平安定，導致老弱婦孺受害，大家應該堅定團結，防止威權武力擴張。

IPAC是全球五大洲各國國會及歐洲議會成員共同倡議，2020年6月組成後，首度組團訪台；這次訪團團長為IPAC共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer），及5名共同主席、2名成員及秘書處職員等12人，其中8位議員來自德國、比利時、捷克、荷蘭、科索沃、英國及烏克蘭。

蘇貞昌下午接見IPAC訪團，互贈紀念品時，獲贈烏克蘭國旗；他致詞時也關心抵台後確診的包瑞翰，期盼他早日康復。

蘇貞昌說，IPAC成立以來致力支持人權、民主，也曾發表共同聲明，譴責中國對台海和平穩定的威脅，並發表共同聲明關切台海安定，呼籲歐盟及歐洲國家能支持台灣發展，並與台灣簽訂相關投資協定，也鼓勵各國議員訪台。

他說，IPAC包含世界各國的國會議員，就是最大民意表現，也是對民主的堅持與成就。

蘇貞昌表示，中國這幾年藉由軍事擴張破壞區域和平及世界和平，並迫害香港、新疆與西藏的人權，還透過經貿手段滲透其他國家的主權，IPAC除表示關切，也以團體力量對抗，他要對此表達感謝。

蘇貞昌指出，台灣位於中國威權擴張的最前線，就像烏克蘭處在威權鄰國武力擴張受害，這些威權國家毫無理由破壞鄰國或地區和平安定，導致老弱婦孺受害，大家應該堅定團結，結合普世價值民主自由人權力量，防止威權武力擴張、破壞和平。

他說，訪團不遠千里來台，盼能藉由這次行程，見證台灣的和平穩定與民眾的自由跟熱情。

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IPAC共同主席、科索沃國會議員霍蒂（Avdullah Hoti）致詞時表示，IPAC仍在成長茁壯，這次是首次訪台，相信未來還有機會，並有更多民主國家議員加入行列。

霍蒂指出，此次訪台目的就是要展現對台灣的支持，回國後也會呼籲政府和國會同事繼續支持台灣；他也說，科索沃和台灣一樣，都有惡鄰威脅，當然要進一步合作維持各地區和平，這時候協調很重要，但相信一定會成功。（編輯：林興盟）1111103

行政院長蘇貞昌（右2）3日下午接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團等一行，逐一向訪團成員碰肘致意，歡迎他們來訪。中央社記者張皓安攝 111年11月3日

行政院長蘇貞昌3日接見「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，威權國家毫無理由破壞鄰國或地區和平安定，大家應堅定團結，結合普世價值民主自由人權力量，防止威權武力擴張、破壞和平。中央社記者張皓安攝 111年11月3日