遭指要住戶推社宅政績 北市都發局：不影響居住權益

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（中央社記者范正祥、黃麗芸台北3日電）有社宅住戶向時代力量陳情，指稱遭到台北市政府要求配合推廣社宅政績，擔心不從可能影響續住權利。對此，時代力量立委邱顯智呼籲中央正視，另地方制定的社宅指引也應送中央備查，防止濫權。

台北市都發局今天說，青創戶是依自提計畫辦理社宅活動，不因有無配合市政行銷而影響居住權益。

邱顯智等人於立法院召開記者會，質疑北市府是否把社宅住戶當「政績提款機」。

收到社宅住戶市民陳情的時代力量台北市議員參選人林柏勛今天出席記者會指出，社宅住戶陳情，指稱台北市政府採購了廣告，廣告採購案執行時，都發局以拍攝特別報導為由，語帶曖昧要求社宅住戶配合宣傳，住戶對此感到非常害怕。

林柏勛表示，社宅住戶質疑，在權利義務不明確的情況下，都發局要他們做的事情，好像超出了規範，甚至語帶曖昧說有些事情如果不做的話，會影響未來續住。

林柏勛指出，北市社宅續住有相關評分標準，每年都會進行，譬如參與度方面包含了參與培力與輔導、青創事務討論與執行等等，但是各式各樣的模糊概念、模糊空間，到底是對誰有利，是對社宅住戶有利，還是對房東北市府有利。

他質疑，今年不乖乖，明年不給住怎麼辦，房東是北市府，比外面的包租公、包租婆還要可惡；像這種拿居住權要脅，語帶曖昧要社宅住戶來配合打造北市府政績和形象，已經超出市民對「居住正義」的容忍的範圍了，這種行為非常可惡。

記者會上，時代力量決策委員李兆立也質疑，這到底是把社宅當成「居住正義」，或是把社宅住戶當「政績提款機」，陳情者拿出北市都發局發出的簡訊和line訊息，有明確的證據，北市府憑什麼敢發這樣的簡訊要求社宅住戶，叫市民來配合。

邱顯智表示，看到社宅住戶提供的陳情訊息內容，感到非常難過，也非常憤怒；北市辦社宅，一定也有拿中央的補助款，他要問中央贊不贊成北市府這樣的做法。

邱顯智呼籲，中央針對北市府做法有失公允部分，應直接對社宅住戶訂清楚到底「公共服務」是什麼；地方制定的指引也應送中央備查，防止濫權。

都發局下午透過新聞稿表示，北市社宅續住相關規定皆已於招租時明訂，不因是否配合市政行銷影響居住權益。

此外，青創戶入住後依其創意提案邀請社宅住戶及周邊鄰里朋友參加活動，市政行銷本就非屬青創戶檢核項目，出席活動與否不影響居住權益。（編輯：林興盟）1111103