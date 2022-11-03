陪謝龍介考察遭批是選務行程 盧秀燕：樂於交流

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市長盧秀燕今天陪同國民黨籍台南市長參選人謝龍介考察台中捷運，遭民進黨籍台中市長參選人蔡其昌質疑以市政行程包裝選務行程；盧秀燕表示，中央或地方民代考察，她都樂於交流。

國民黨籍台南市議員、市長參選人謝龍介今天搭乘高鐵至台中，接著轉搭台中捷運綠線到南屯站與盧秀燕會和，2人再一同從南屯站搭乘至市政府站，聽取台中市政府交通局簡報說明台中捷運整體路網與捷運場站聯合開發案招商成果等內容。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，台中市近幾年施政備受肯定，包含立法院、各縣市議會等都曾前來台中取經，因台南捷運正在規劃中，謝龍介等人特別前來交流，台中也非常樂於分享市政心得及經驗。

謝龍介說，以前體驗過台北捷運及高雄捷運，這次體驗台中捷運，不論站體內外設計、搭車舒適度與清潔度都具水準「到廁所深呼吸一點異味都沒有」，且台中捷運停車平穩，對長輩非常友善，也超乎他原本對於捷運行進間可能較易搖晃的既定印象。

媒體提問盧秀燕有關台中捷運藍線綜合規劃報告補正進度，她說，交通部並未退回綜規報告，而是請市府補正，市府會儘快處理，因交通部1日才審完，市府會按照交通部的意見，儘速進行補正。

蔡其昌今天在競選總部接受媒體聯訪時，批評盧秀燕陪同謝龍介考察捷運，是以市政行程包裝選務行程，對此盧秀燕回應，並非如此，舉例來說先前交通部長王國材到台中考察，也是她出席接待，不論是中央、地方官員或民代來考察，只要時間許可「我們都樂於交流」。（編輯：謝雅竹）1111103

台中市長盧秀燕（前右2）3日陪同國民黨籍台南市長參選人謝龍介（前右）考察台中捷運綠線，2人一同從南屯站搭車至市政府站。中央社記者蘇木春攝 111年11月3日