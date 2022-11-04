更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB太空人世界大賽3比2聽牌 靠菜鳥潘尼亞關鍵一轟超前取勝
首頁 / 政治
習近平
新聞專題
習近平2/300
首頁 / 政治

吳釗燮接受華郵專訪 憂習近平對台政策脫離現實

2022/11/4 07:28（11/4 08:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為習近平2018年3月出席中國人大，會中表決通過修憲案，刪除國家主席連任不得超過兩屆的規定。（中央社檔案照片）
圖為習近平2018年3月出席中國人大，會中表決通過修憲案，刪除國家主席連任不得超過兩屆的規定。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）中共總書記習近平進入第3任期，中共體制更趨獨裁。外交部長吳釗燮接受華盛頓郵報訪問時表示，習近平制定對台政策時不信任官僚，似乎有個人涉台小圈子，擔憂習近平對台政策將脫離現實。

華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天專文指出，中共20大授予習近平類似皇帝的地位。對台灣而言，這讓原本就具有很高衝突的風險更為加劇。

吳釗燮接受羅金訪問時表示，習近平將幾名涉台經驗豐富的官員降級，使台北與北京間的緊張關係進一步複雜化。

吳釗燮指出：「這可能表明習近平在制定台灣政策時不信任官僚，他在思考台灣時似乎有自己的小圈子」，「如果習近平如此脫離台海局勢現實...你可以預期他的對台政策可能不像我們希望的那樣切實。」

總統府副秘書長黃重諺也指出，習近平現在身邊都是唯命是從的人，唯一目標是協助習近平鞏固國內控制並確保權力。

黃重諺表示，他們不是改善中國經濟或提高國際地位的專家，「這會帶來很多風險，不僅對台灣，對整個印太地區乃至整個世界都是如此。」

羅金指出，台灣清楚沒有辦法預期一個新的、無所不能的習近平會做什麼，但估計一旦他相信擁有成功奪回台灣的軍事能力時，攻擊風險將最為嚴峻。

吳釗燮指出，未來最敏感時刻可能會落在2024年，台灣將在2024年年初舉行總統大選，美國則是當年年底，而習近平的第3任任期即將在2027年屆滿並期望鞏固歷史定位。

文章指出，台灣領導層堅稱保衛台灣是台灣自身責任，也清楚美國是否願意協助台灣，很大程度取決於台灣人是否有絕對的決心為自由而戰。對此，吳釗燮表示：「我們只有一個計畫，那就是保護自己」，「不管美國來不來，台灣都要做好準備。」（編輯：高照芬）1111104

延伸閱讀
德總理蕭茲4日晤習近平 將關注台海局勢中國：蕭茲到訪將鞏固政治互信 符合雙方利益地方沒錢了 中國核酸檢測企業應收帳款比利潤多胡錫進：無差別超長封控不科學也不合理
習近平
無視俄入侵烏克蘭招人厭 中國喪失與東中歐國家友好關係美前官員：中共企圖重寫國際秩序 民主同盟要嚇阻
吳釗燮
基輔市長贈拳王手套 吳釗燮：戰鬥精神傳承台灣吳釗燮：台灣站在防止威權擴張的前線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
德國總理訪問北京 羅冠聰籲德在立場上要有表明