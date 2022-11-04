吳釗燮接受華郵專訪 憂習近平對台政策脫離現實

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）中共總書記習近平進入第3任期，中共體制更趨獨裁。外交部長吳釗燮接受華盛頓郵報訪問時表示，習近平制定對台政策時不信任官僚，似乎有個人涉台小圈子，擔憂習近平對台政策將脫離現實。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天專文指出，中共20大授予習近平類似皇帝的地位。對台灣而言，這讓原本就具有很高衝突的風險更為加劇。

吳釗燮接受羅金訪問時表示，習近平將幾名涉台經驗豐富的官員降級，使台北與北京間的緊張關係進一步複雜化。

吳釗燮指出：「這可能表明習近平在制定台灣政策時不信任官僚，他在思考台灣時似乎有自己的小圈子」，「如果習近平如此脫離台海局勢現實...你可以預期他的對台政策可能不像我們希望的那樣切實。」

總統府副秘書長黃重諺也指出，習近平現在身邊都是唯命是從的人，唯一目標是協助習近平鞏固國內控制並確保權力。

黃重諺表示，他們不是改善中國經濟或提高國際地位的專家，「這會帶來很多風險，不僅對台灣，對整個印太地區乃至整個世界都是如此。」

羅金指出，台灣清楚沒有辦法預期一個新的、無所不能的習近平會做什麼，但估計一旦他相信擁有成功奪回台灣的軍事能力時，攻擊風險將最為嚴峻。

吳釗燮指出，未來最敏感時刻可能會落在2024年，台灣將在2024年年初舉行總統大選，美國則是當年年底，而習近平的第3任任期即將在2027年屆滿並期望鞏固歷史定位。

文章指出，台灣領導層堅稱保衛台灣是台灣自身責任，也清楚美國是否願意協助台灣，很大程度取決於台灣人是否有絕對的決心為自由而戰。對此，吳釗燮表示：「我們只有一個計畫，那就是保護自己」，「不管美國來不來，台灣都要做好準備。」（編輯：高照芬）1111104