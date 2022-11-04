國1汐止塞爆 蔡適應：謝國樑應大力支持興建基捷

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國道1號五堵至汐止主線封閉，4日內線車道開放通行，民進黨基隆市長參選人蔡適應（中）表示，推動基隆捷運就是希望讓基隆能有更穩定的軌道運輸系統，從這起崩塌事件等來看，軌道運輸對於基北通勤有必然性，國民黨基隆市長參選人謝國樑應跟他一樣大力支持興建基隆捷運。中央社記者王朝鈺攝 111年11月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國道1號五堵至汐止主線封閉，今天內線車道開放通行，國民黨基隆市長參選人謝國樑說，這次凸顯台鐵存在必要；對手蔡適應說，謝國樑應該大力支持建設基隆捷運。

國道1號南向汐止交流道邊坡土石2度坍方，五堵至汐止主線封閉，上午6時內線一車道搶通開放通行，中午12時許，這處路段仍呈現紫爆，時速約17公里。

謝國樑透過新聞稿表示，這次國道事故顯示台鐵存在的必要性，能在短時間舒緩大量人潮長距離移動，必須仰賴火車才能做到，火車和捷運應該要朝2者都保留方向規劃，而不是要基隆民眾在台鐵和捷運間擇一，「雙軌並行」才是基隆通勤族真正的需求。

謝國樑說，透過民調資料發現，若捷運路線行經安樂區與中山區銜接基隆火車站，民眾接受比例更高，因此第2階段路線可以規劃從八堵站延伸到人口密集區域，這樣不但火車和捷運不會互相爭奪客源，反而可以將基隆更多的區域及民眾納入到未來的軌道系統。

民進黨基隆市長參選人蔡適應上午出席一項活動接受媒體聯訪說，這次邊坡滑落並不是在原先設好的邊坡檔土牆區域，而是在檔土牆後方，經高速公路局清查後，這處區域是私人土地，因土石崩落淹沒到檔土牆區域，再淹到高速公路，高公局正檢討除現有邊坡區域外，外圍區域也要納入監測範圍，謝國樑可能沒有搞清楚重點。

蔡適應表示，推動「基隆捷運」就是希望讓基隆能有更穩定的軌道運輸系統，從這起崩塌事件等來看，軌道運輸對於基北通勤有必然性，謝國樑應該要跟他一樣大力支持興建基隆捷運，透過基隆捷運串聯基北生活圈，也讓通勤族能有更安全、快速、方便的選擇。

蔡適應說，至於台鐵和基隆捷運彼此本來就沒有互相影響，也沒有台鐵廢或不廢的問題，謝國樑提的很多講法「我覺得很可笑」。（編輯：方沛清）1111104