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Kolas：選後將捐出選舉補助款、政治獻金結餘

2022/11/4 19:18
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天宣布，選舉後將全數捐出選舉補助款、政治獻金結餘，全數作為918台東強震重建使用，幫助有需要的經濟弱勢者。

Kolas晚間透過官方帳號發布影片，她指出，今年的選舉是一場運動，陸續看到很多朋友加入這場運動，包括企業捐贈現金、更多的是來自全國各地的小額捐款，這不是捐給Kolas，而是捐給花蓮，一個即將變得更美好的花蓮。

Kolas說，花蓮需要開放、透明、清廉、願意跟人民對話的花蓮縣政府，縣長徐榛蔚及前縣長傅崐萁必須要痛定思痛，成為一個為人民而存在的花蓮縣政府，且現在就可開始做。

Kolas提到，花蓮縣政府前教育處長李裕仁在傅崐萁、徐榛蔚執政期間，爭取中央補助辦理工程採購案，竟接受得標廠商賄賂與招待，被法律判刑，昨天遭監察院通過彈劾，這恐怕不是過去13年唯一的案例。

Kolas承諾，她當選後絕對要開放政府、清廉反貪污，嚴禁官員收受回扣與賄賂；會用人唯才，不分政黨、不分性別，為花蓮縣民打拚。

對於花蓮縣議會今天審議宗教預算案爭議，Kolas晚間受訪提到，議員都是人民選出來的民意代表，花蓮縣政府今天的作法，就是藐視民意，樂見花蓮縣議會硬起來，反對惡霸與暗黑勢力坐大，呼籲徐榛蔚及縣府團隊必須認真、謙卑地跟縣議會說明預算細節，才是對花蓮縣民負責。（編輯：謝雅竹）1111104

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