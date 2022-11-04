國1汐止坍方 謝國樑批作秀蔡適應反擊畫錯重點

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國道一號汐止路段邊坡坍方，民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）4日指出，坍塌發生後，國民黨對手謝國樑不斷稱在立委任內爭取預算進行邊坡防護，但這次邊坡滑落並非原來邊坡擋土牆區域，「與謝國樑所提的根本是兩回事，謝國樑根本沒搞清楚重點」。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）國道1號南向汐止交流道因邊坡坍方封閉，今天上午6時內線一車道開放通行，國民黨基隆市長參選人謝國樑指對手蔡適應作秀，蔡適應回應，謝國樑始終搞不清楚狀況，不斷畫錯重點。

謝國樑下午在臉書（Facebook）直播表示，這2天看到民進黨又在抹黑造謠他感到相當憤怒，走山發生在1日上午11時，2日晚間蔡適應仍與總統蔡英文辦理毛小孩之夜，結果再次坍方，直到3日上午才去現場會勘，就像在作秀。

謝國樑指出，直到坍塌發生，大家才又重視台鐵很重要，早在2年前基隆輕軌案，自己支持台鐵不能廢，堅持捍衛基隆通勤權益時，遭到民進黨瘋狂攻擊，民進黨現在又因為輿論改口說沒有廢台鐵這件事，真的是無恥。

謝國樑說，他在擔任立法委員任內爭取新台幣4億餘元預算，在國道1號和3號汐止與木柵路段進行邊坡檢視與維修，請問民進黨基隆市長參選人蔡適應這7年到底有沒有替基隆人爭取國道邊坡檢測預算，平時對基隆邊坡防護不聞不問，只有當災難發生時，才亡羊補牢跑去現場會勘。

蔡適應透過新聞稿表示，坍塌發生後，謝國樑不斷稱在立委任內爭取預算進行邊坡防護，但這次邊坡滑落並非原來邊坡擋土牆區域，而是更後方的私人土地土石崩落淹沒擋土牆區域，才會影響到高速公路，「與謝國樑所提的根本是兩回事，謝國樑根本沒搞清楚重點」，他已經要求高公局檢討，除現有的邊坡防治區域外，應連邊坡外圍都要納入監測範圍。

針對謝國樑提到有關不應廢台鐵，蔡適應表示，「不了解市政的人不要再丟假議題，不要自己射箭又畫靶」。推動基隆捷運就是希望讓基隆有更穩定的軌道運輸系統，從最近這幾起事件來看，軌道運輸在基北的通勤是有必然性，「謝國樑當立委12年所耽誤的軌道運輸，就讓蔡適應來做」。

蔡適應說，透過基隆捷運的興建，串聯起基北生活圈，讓用路人有更安全、方便的選擇，至於台鐵與捷運本來就沒有互相影響，也沒有台鐵廢不廢的問題，謝國樑不要再畫錯重點了。（編輯：張銘坤）1111104