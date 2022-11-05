更多編輯台推薦新聞：
金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬
娛樂

金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋
運動

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐
產經

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情15/300
首頁 / 政治

高端保護效益通過專家評估 朱立倫：不代表能安心

2022/11/5 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄5日電）國民黨主席朱立倫今天到高雄為市議員參選人站台，被問及高端疫苗保護效益通過專家評估是否為拉抬陳時中選情表示「司馬昭之心路人皆知」，認為公布數據不代表民眾就能安心。

朱立倫今天輔選行程滿檔，一早就在高雄為市議員參選人陳玫娟、黃香菽、童燕珍、黃紹庭等人站台，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩在議員參選人李雅靜競選總部同台，隨後再趕到花蓮縣，參加花蓮縣長徐榛蔚競選總部成立大會。

衛生福利部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。媒體在聯訪時詢問朱立倫，在台北市長辯論會前通過，是否認為是為拉抬民進黨台北市長參選人陳時中選情。

朱立倫說，「民進黨是司馬昭之心路人皆知」，很多人認為高端打了無法出國、還要重打或做PCR，等於白打，造成許多人困擾，公布一些數據不代表民眾就能安心，「套句陳水扁說的話，陳時中踏著1萬多具的屍體參選，全台灣都無法接受，用這種方式沒辦法幫陳時中解套」。（編輯：郭諭儒）1111105

朱立倫
花蓮縣長選戰 蔡總統、朱立倫同時間拼場 竹市遭批包裝政治 沈慧虹駁國民黨執政停滯20年
陳時中
力挺陳時中 蔡英文：再拚一下就過關 台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各說各話
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
盧秀燕對賭張善政 力挺中信兄弟連霸總冠軍