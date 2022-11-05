高端保護效益通過專家評估 朱立倫：不代表能安心

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）國民黨主席朱立倫今天到高雄為市議員參選人站台，被問及高端疫苗保護效益通過專家評估是否為拉抬陳時中選情表示「司馬昭之心路人皆知」，認為公布數據不代表民眾就能安心。

朱立倫今天輔選行程滿檔，一早就在高雄為市議員參選人陳玫娟、黃香菽、童燕珍、黃紹庭等人站台，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩在議員參選人李雅靜競選總部同台，隨後再趕到花蓮縣，參加花蓮縣長徐榛蔚競選總部成立大會。

衛生福利部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。媒體在聯訪時詢問朱立倫，在台北市長辯論會前通過，是否認為是為拉抬民進黨台北市長參選人陳時中選情。

朱立倫說，「民進黨是司馬昭之心路人皆知」，很多人認為高端打了無法出國、還要重打或做PCR，等於白打，造成許多人困擾，公布一些數據不代表民眾就能安心，「套句陳水扁說的話，陳時中踏著1萬多具的屍體參選，全台灣都無法接受，用這種方式沒辦法幫陳時中解套」。（編輯：郭諭儒）1111105