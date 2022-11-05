南投輔選許淑華 趙少康：遭指為側翼是很大侮辱

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）中廣董事長趙少康今天到南投縣輔選時接受媒體聯訪表示，他是自己的主翼，不是任何人側翼，遭指是側翼，對他是很大侮辱，他任何主張都是自己意見，主張與堅持都是自己負責。

趙少康、前國民黨副主席郝龍斌今天傍晚到南投市，與國民黨南投縣長參選人許淑華、南投市長參選人張嘉哲掃街拜票，對於遭民進黨台北市長參選人陳時中指是國民黨台北市長參選人蔣萬安的側翼，趙少康接受媒體聯訪反駁表示，是自己的主翼，不是任何人的側翼。

趙少康表示，陳時中可能自己的側翼太多，民進黨有很多大大小小的1450側翼，再加上10月27日晚間衛福部3大官到陳時中競辦密會3小時，「那也是他們的側翼」，陳時中認為自己有側翼，別人也會有側翼，他任何主張都是自己意見，被指是側翼，是對他很大侮辱。

市場拜票過程有許多民眾熱情歡迎，還有支持者要求合照，趙少康、郝龍斌都說，進到黃昏市場就感受到南投鄉親熱情，更從加油聲、誠摯互動就知道許淑華與張嘉哲的用心服務民眾都有看見。

許淑華說，感謝郝龍斌、趙少康南下支持，更感謝鄉親鼓勵，她已經準備好，未來若擔任縣長一定會帶著鄉親期待全力為南投服務；張嘉哲也說，每雙鄉親緊握的手，都是對他和許淑華的支持，會帶著這些愛護為鄉親創造更美好的南投，投票日請大家支持。（編輯：謝雅竹）1111105