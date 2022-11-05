花蓮縣長選戰 蔡總統、朱立倫同時間拚場

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民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（台上前中左）5日在光復鄉成立中區競選總部，民進黨主席蔡英文（台上前中）到場力挺，場面熱絡。中央社記者張祈攝 111年11月5日

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）九合一選舉進入倒數，花蓮藍、綠縣長參選人今天同時間拚場。總統蔡英文力挺Kolas Yotaka，高喊終止家族政治；國民黨主席朱立倫大打親情牌，稱徐榛蔚是照顧家庭的媽媽縣長。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天在光復鄉成立中區競選總部，蔡總統到場力挺，現場雨勢不小，仍擋不住民眾熱情。這是Kolas繼北區、南區競總，1個月內成立的第3處競總，前2次都是副總統賴清德到場。

蔡總統致詞指出，過去13年花蓮被同一家族輪流執政，他們善用地方政府資源，聯合地方派系及利益相關人，形成牢不可破的利益共同體，讓花蓮在交通運輸、水電設施、生活就醫等建設都不夠完善，這樣的政治文化必須被改變。

蔡總統說，花蓮需要不被利益關係牽絆的縣長，Kolas參選就宣示要把花蓮還給花蓮人，年底的選舉攸關台灣的政治路線及未來發展，台灣要升級，花蓮也要同步升級。

Kolas為玉里鎮阿美族人，現場有10多名頭目站台，Kolas致詞表示，花蓮需要跨族群、跨政黨共同解決問題，這場選舉不只是原民團結，全花蓮31萬人口，只有30％是原住民，呼籲大家要團結才能勝選。

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，今天下午同一時間在花蓮市中正體育館舉行競選總部成立大會，數千名支持者不畏風雨，場內、外都擠滿支持者；朱立倫、國民黨籍立委傅崐萁等人出席。

朱立倫肯定徐榛蔚在前縣長傅崐萁建立的縣政基礎上，做得更好，甚至完全超越。他說，徐榛蔚對花蓮的關心就像就像媽媽對小孩無微不至，將花蓮照顧成幸福大家庭，稱徐榛蔚是「第一名的媽媽縣長」。

徐榛蔚看到支持者熱情，上台致詞時忍不住鼻酸泛淚光。她說，感謝身旁的2個男人（傅崐萁、朱立倫）讓她走上政治之路，細數4年政績，喊話再給她4年，讓花蓮大步向前。（編輯：陳清芳）1111105

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚尋求連任，5日下午在花蓮市中正體育館舉行競選總部成立大會，現場聚集數千名支持者，場面相當熱絡。中央社記者張祈攝 111年11月5日

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前左）5日下午在光復鄉成立中區競選總部，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右）到場站台力挺，呼籲選民全力支持，一同終止家族政治。中央社記者張祈攝 111年11月5日