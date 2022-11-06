蘇貞昌力推周春米 盼延續「我屏東我驕傲」成績

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行政院長蘇貞昌（右）6日到屏東東港鎮舉行「中央地方做伙拚．民主台灣大步行」政績說明會，為民進黨屏東縣長參選人周春米（左）拉抬選情氣勢，吸引海線支持者到場力挺。中央社記者李卉婷攝 111年11月6日

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（中央社記者李卉婷屏縣6日電）行政院長蘇貞昌今天到屏東東港鎮舉行「中央地方做伙拚．民主台灣大步行」政績說明會，要拉抬民進黨屏東縣長參選人周春米選情氣勢，吸引海線支持者到場力挺。

蘇貞昌細數民進黨執政為屏東交出的成績單，東港漁港加深，原本只可停靠200噸的漁船，提升為可停靠1200噸漁船；鹽埔漁港客貨運專區、卸魚場及冷鏈物流中心；國際保鮮物流中心及潮州國際化標準包裝加工廠。

蘇貞昌說，除高鐵已敲定延伸至屏東，今年9月也已核定，高雄捷運紅線小港林園段將再延伸至屏東東港、林邊。

蘇貞昌指出，這就是中央與地方一起努力打拚的結果，周春米台大法律系畢業、任屏東地方法院法官、屏東縣政府法律顧問、2屆立法委員，曾獲8次公督盟評鑑優秀立委，要讓周春米延續現任縣長潘孟安的「我屏東，我驕傲」執政成績。

周春米表示，猶記任不分區立委之初，潘孟安曾告訴她「屏東最缺的就是交通跟醫療，一定要好好拚」，這幾年終於拚到了。18日將迎來屏東榮民總醫院開幕，將有一流的醫護、儀器，顧到屏東人的醫療平權；盼望已久的高鐵到屏東也已拍板定案，周邊規劃要執行科學園區，已經開始招商，明年4月就要進駐施工。

周春米強調，這2個大計畫牽涉到屏東的百年建設，要如何延續「我屏東我驕傲」，責無旁貸。（編輯：謝雅竹）1111106