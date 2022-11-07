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盧秀燕穿中信兄弟隊球衣跑行程 盼再拿下總冠軍

2022/11/7 17:59（11/7 19:06 更新）
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台中市長盧秀燕（黃衣）7日身穿中信兄弟隊球衣連跑3場市政公開行程，她說，會穿到總冠軍賽結束，盼兄弟隊再獲總冠軍。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月7日
台中市長盧秀燕（黃衣）7日身穿中信兄弟隊球衣連跑3場市政公開行程，她說，會穿到總冠軍賽結束，盼兄弟隊再獲總冠軍。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市長盧秀燕今天身穿中信兄弟隊球衣連跑3場市政公開行程，她表示，原本是想在職棒總冠軍賽開場幾天穿著為球隊加油，現在她會穿到總冠軍賽結束，盼兄弟隊再獲總冠軍。

盧秀燕今天分別出席「攜手愛無限．據點暖台中」廣邀教會參與關懷弱勢捐助活動、大安區綜合性市民服務大樓興建工程開工祈福典禮及梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等4里聯合活動中心落成啟用揭牌典禮，近日公開活動都穿著球衣現身。

對於連續多日穿著球衣跑行程，盧秀燕接受媒體聯訪時指出，原本只想在總冠軍賽前幾天穿球衣，為台中地主隊兄弟隊加油集氣，但收到很多網友發聲要求不要脫下球衣，所以她準備穿到總冠軍賽結束，期待兄弟隊能再度拿下總冠軍。

TVBS信望愛永續基金會與基督教文化交流協會連續2年在全台推動「攜手愛無限」計畫，今年擴大規模，預計提供台中市1萬戶弱勢家庭每戶1000元禮券。盧秀燕在出席啟動儀式時指出，歲末年終準備要過年，期望拋磚引玉，呼籲社會大眾多關懷需要幫助的市民朋友。

大安區公所綜合性市民服務大樓工程總經費逾新台幣4633萬元，為地上3層建築物，兼顧活動中心和日間照護中心功能，預計113年6月完工。盧秀燕出席開工祈福典禮時表示，在地居民殷切期盼興建綜合性市民服務大樓多年，終於在今天開工，感謝各方努力促成，完成地方心願，將提供居民更進步、優質的多元複合活動空間。（編輯：卞金峰）1111107

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