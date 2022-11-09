蔡賴蘇12日凱道會師 力挺陳時中林佳龍

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨12日將在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」雙北造勢晚會，黨中央今天釋出站台要角名單，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等。

民進黨今天指出，從2016年、2020年總統大選到2021年四大公投，台灣每個關鍵時刻，都曾聚集在凱達格蘭大道，一起守護民主、自由、進步的價值。

民進黨說，1126的選舉，不只是地方選舉，更關乎台灣發展的另一個關鍵時刻。大家的支持，是肯定民進黨的執政路線，決定世界怎麼看台灣。

民進黨表示，蔡總統、賴副總統、蘇貞昌邀請大家，12日到凱道支持台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、高雄市長陳其邁，以及支持所有民進黨提名的縣市長參選人，克服台灣未來的挑戰，帶領台灣繼續向前，留給下一代一個更好的台灣。

蔡總統也透過臉書發文呼籲，如果支持她，肯定台灣的成績，就也一起支持台北市長參選人陳時中，新北市長參選人林佳龍，讓台灣的首都圈共好，台灣的發展就會更好，集結最大的力量，為台灣挺身而出。（編輯：翟思嘉）1111109