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是否辭立委 蔡適應：無論哪個位置都會做好工作

2022/11/10 17:31（11/10 17:51 更新）
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國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立法委員，民進黨基隆市長參選人蔡適應（前）10日下午在基隆地檢署受訪，被問到是否辭去立委表示，無論他在哪個位置，都會扮演好這個位置的角色工作。中央社記者王朝鈺攝 111年11月10日
國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立法委員，民進黨基隆市長參選人蔡適應（前）10日下午在基隆地檢署受訪，被問到是否辭去立委表示，無論他在哪個位置，都會扮演好這個位置的角色工作。中央社記者王朝鈺攝 111年11月10日
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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布請辭立法委員，民進黨基隆市長參選人蔡適應下午被問到是否辭去立委表示，無論他在哪個位置，都會扮演好這個位置的角色工作。

蔡適應下午在立委林楚茵和律師潘兆偉陪同下，前往基隆地檢署告發國民黨基隆市長參選人謝國樑涉犯洗錢防制法時，媒體詢問是否會辭去立委，蔡適應說，即便他參選基隆市長，上午也在立法院質詢，扮演好立委角色是他應做的事。

蔡適應說，他在立法委員任內，表現有目共睹，公民監督國會聯盟屢次評鑑為優秀立委，這是他與謝國樑最大不同的地方，他會按照選戰節奏一步步往前走，無論在哪個位置，都會扮演好這個位置的角色工作。

此外，立法委員江啟臣下午來到基隆，陪同謝國樑掃街拜票，謝國樑接受媒體聯訪表示，蔣萬安非常有勇氣也願意放開，相信對選情一定很有幫助，因為大家會覺得蔣萬安有決心，也準備好為台北市民做事。（編輯：陳仁華）1111110

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