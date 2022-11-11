更多編輯台推薦新聞：
影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 政治

綠告發假借公益行賄 謝國樑：1月供中低戶物資

2022/11/11 16:42（11/11 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明（右）、律師蔡家豪（左）等人，11日下午前往基隆地檢署，告發國民黨籍參選人謝國樑涉犯公職人員選舉罷免法，假公益之名賄選。中央社記者王朝鈺攝 111年11月11日
民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明（右）、律師蔡家豪（左）等人，11日下午前往基隆地檢署，告發國民黨籍參選人謝國樑涉犯公職人員選舉罷免法，假公益之名賄選。中央社記者王朝鈺攝 111年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民進黨今天告發國民黨基隆市長參選人謝國樑發送提袋內印有「小愛爸爸公益平台」，且有價值300元物品，假公益之名賄選，謝國樑說，這是在1月提供給中低收入戶的物資包，怎會有問題。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明、律師蔡家豪和基隆市議員張顥瀚、基隆市議員參選人施偉政，下午前往基隆地檢署告發謝國樑涉犯公職人員選舉罷免法，根據蔡家豪提供影片，提袋內印著「二信合作社小愛爸爸公益平台關心您」字樣，裡頭有芥花油、米、醬油、泡麵、紅包袋等。

蔡家豪表示，平淡無奇的袋子內裝了這麼多物資，與法務部查緝賄選新台幣30元標準差距非常大，袋子內物資價值若以300元計算，當天現場有200人，代表這個場合就花了6萬元。

蔡家豪說，送了這麼多東西，很明顯有對價關係，最後還以暗示方式告訴選民支持特定市長參選人，涉犯選罷法第99條「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益」。

施世明則當場念一段台語順口溜，諷刺謝國樑「日時找不到人，暗時走粉味，若愛粉味就不要涉政治」，並指謝國樑假公益之名行賄選之實，希望地檢署能明察秋毫。

謝國樑隨後在後援總會接受媒體聯訪指出，這是在1月發放的防疫物資包，是在農曆年前提供給基隆市中低收入戶的物資，且物資包是擺放在不同據點，請民眾親自過來拿，他不記得物資包裡面有紅包，但的確同一時間有發送一元復始，虎年行大運紅包，大家從影片中可以看到「新年快樂」字樣。

對於外傳物資包內有禮券，謝國樑說，今年虎年發了很多一元復始紅包，尺寸類似紅包袋，但抽出來不是禮券而是一張紅色卡片，中間有新台幣1元硬幣，上面畫著一隻老虎，且寫著新年快樂，並沒有任何禮券。

謝國樑表示，民進黨有如此完整的物資包，但卻沒有用掉，也難為他們這麼有心機，1月拿到的物資包等到11月才肯打開，但不是吃掉而是拿來檢舉他賄選，民進黨捏造的本領令人震撼，1月底發放給中低收入戶的物資怎麼會有問題，至於是否提告，他會再進一步評估。（編輯：張銘坤）1111111

民進黨基隆市長參選人蔡適應陣營11日告發國民黨籍參選人謝國樑（圖）涉及賄選，謝國樑受訪表示，這是在1月農曆年前提供給中低收入戶的物資包，民進黨捏造的本領令人震撼。中央社記者王朝鈺攝 111年11月11日
民進黨基隆市長參選人蔡適應陣營11日告發國民黨籍參選人謝國樑（圖）涉及賄選，謝國樑受訪表示，這是在1月農曆年前提供給中低收入戶的物資包，民進黨捏造的本領令人震撼。中央社記者王朝鈺攝 111年11月11日
謝國樑
謝國樑將反告誣告 蔡適應：歡迎 是否辭立委 蔡適應：無論哪個位置都會做好工作
蔡家豪
遭質疑餐會對價 謝國樑：再亂講就提告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
遭指淪為藍營選舉側翼 台灣民眾黨：宜蘭綠營慌了