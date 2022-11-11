綠告發假借公益行賄 謝國樑：1月供中低戶物資

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民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明（右）、律師蔡家豪（左）等人，11日下午前往基隆地檢署，告發國民黨籍參選人謝國樑涉犯公職人員選舉罷免法，假公益之名賄選。中央社記者王朝鈺攝 111年11月11日

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）民進黨今天告發國民黨基隆市長參選人謝國樑發送提袋內印有「小愛爸爸公益平台」，且有價值300元物品，假公益之名賄選，謝國樑說，這是在1月提供給中低收入戶的物資包，怎會有問題。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部查賄小組召集人施世明、律師蔡家豪和基隆市議員張顥瀚、基隆市議員參選人施偉政，下午前往基隆地檢署告發謝國樑涉犯公職人員選舉罷免法，根據蔡家豪提供影片，提袋內印著「二信合作社小愛爸爸公益平台關心您」字樣，裡頭有芥花油、米、醬油、泡麵、紅包袋等。

蔡家豪表示，平淡無奇的袋子內裝了這麼多物資，與法務部查緝賄選新台幣30元標準差距非常大，袋子內物資價值若以300元計算，當天現場有200人，代表這個場合就花了6萬元。

蔡家豪說，送了這麼多東西，很明顯有對價關係，最後還以暗示方式告訴選民支持特定市長參選人，涉犯選罷法第99條「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益」。

施世明則當場念一段台語順口溜，諷刺謝國樑「日時找不到人，暗時走粉味，若愛粉味就不要涉政治」，並指謝國樑假公益之名行賄選之實，希望地檢署能明察秋毫。

謝國樑隨後在後援總會接受媒體聯訪指出，這是在1月發放的防疫物資包，是在農曆年前提供給基隆市中低收入戶的物資，且物資包是擺放在不同據點，請民眾親自過來拿，他不記得物資包裡面有紅包，但的確同一時間有發送一元復始，虎年行大運紅包，大家從影片中可以看到「新年快樂」字樣。

對於外傳物資包內有禮券，謝國樑說，今年虎年發了很多一元復始紅包，尺寸類似紅包袋，但抽出來不是禮券而是一張紅色卡片，中間有新台幣1元硬幣，上面畫著一隻老虎，且寫著新年快樂，並沒有任何禮券。

謝國樑表示，民進黨有如此完整的物資包，但卻沒有用掉，也難為他們這麼有心機，1月拿到的物資包等到11月才肯打開，但不是吃掉而是拿來檢舉他賄選，民進黨捏造的本領令人震撼，1月底發放給中低收入戶的物資怎麼會有問題，至於是否提告，他會再進一步評估。（編輯：張銘坤）1111111