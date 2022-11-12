朱立倫：北北基桃、中台灣選情穩定 南台全力以赴

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨在北北基桃選情相對穩定與領先，中台灣在台中市長盧秀燕帶領下，也非常穩定；南部有最勇敢的高雄市長候選人柯志恩、最有戰鬥力的台南市長候選人謝龍介，展現出對南台灣全力以赴的決心。

九合一選舉投票倒數兩週，為紀念國民黨總理、國父孫中山誕辰157週年，前總統馬英九、前副總總吳敦義、朱立倫，以及國民黨中常委、立委上午前往國父紀念館獻花致敬。朱立倫面對媒體詢問選情時，做上述表示。

國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布請辭立委，展現勝選決心，媒體關注黨中央是否事先知情。朱立倫說，事前有討論過，黨中央很清楚，蔣萬安是找適當時間，展現出決心，宣布地點在市場，也表示永遠與市民站在一起的態度。

朱立倫昨天提到競選南投縣長的立委許淑華「也會用具體行動表示她的決心」，對於是否代表會跟進辭立委，他說，每一個選區的候選人，展現破釜沉舟的方式、決心不同，適當時間都會有自己的方式展現決心。

國民黨晚間將在新北市舉辦六都市長候選人合體造勢活動，朱立倫說，今晚造勢由新北市長侯友宜領軍，相信有很多民眾會到現場，造勢會非常成功，展現出國民黨大團結。（編輯：黃瑞弘）1111112