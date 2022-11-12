高市長選舉政見會 陳其邁：關鍵時刻不能重蹈覆轍

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高雄市長選舉公辦電視政見發表會12日下午在左營蓮潭會館登場，採辯論方式，民進黨籍候選人陳其邁會後出面接受媒體聯訪。中央社記者董俊志攝 111年11月12日

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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤、洪學廣高雄12日電）高雄市長陳其邁今天出席市長選舉公辦電視政見發表會，細數任內政績，並指未來4年高雄將是科技、魅力、宜居及幸福的高雄，關鍵時刻，不能重蹈覆轍選錯人。

高雄市選舉公辦電視政見發表會下午2時在左營蓮潭會館舉辦，由4名學者擔任發問人，4名市長候選人經抽籤，發言順序分別為國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷、無黨籍鄭宇翔、民進黨陳其邁。

尋求連任的陳其邁申論政見時細數上任2年來施政成果，如促進台積電設廠、鴻海投資電動車基地；2年實質薪資成長六都第一、青年失業降低；輕軌復工；空污改善，制定淨零管理自治條例，及遵守財政紀律等。

高雄師範大學教授游美惠提問如何建立人權友善城市？陳其邁說，需要統合機制和執行單位才能實踐友善城市，市府已成立性平辦公室、高市性平教育委員會加入學生代表，及定期與民間組織座談等方式，釐清各項不平等待遇，落實平權。

中山大學教授郭瑞坤提問如何確保農地農用，陳其邁說，將透過都市計畫、區域計畫整合調節，並善加利用農業廢棄物，發展新經濟模式，協助農民增加收入，也對接企業ESG責任。

高雄醫學大學校長楊俊毓提問如何面對高齡化、少子化，陳其邁說，高雄要弭平城鄉差距，市府2年增加C級巷弄站和社區關懷據點共440個，其中280個是在原縣區，推動一學區一日照，並在公園、交通等建設上，讓長輩獲得最好照顧。

高雄科技大學校長楊慶煜提問如何讓畢業生留在高雄就業，陳其邁提出任內成立5G AIoT國際大聯盟和半導體產學大聯盟，建構學校與企業間的平台，幫助業師進入學校，也讓年輕學子畢業就可進入職場。

陳其邁在結論時說，4年後的高雄，將會是科技、宜居、幸福及魅力的高雄。在決定高雄未來關鍵的時刻，絕對不能重蹈覆轍，「選錯人，賽馬場；選對人，台積電晶圓廠；選錯人，大港不能唱；選對人，國際巨星都來唱」。

陳其邁並強調自己是在地出身的市長，「我承諾，高雄是我一生的選擇，願意用每分每秒為這座偉大的城市打拼，讓我們的故鄉更好」。（編輯：孫承武）1111112