高市公辦政見會 柯志恩盼導正「緊緊緊」失誤

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高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日下午在左營蓮潭會館登場，國民黨籍候選人柯志恩（圖）會中強調要以「好好好」導正「緊緊緊」可能帶來的失誤，會後並受訪回應媒體提問。中央社記者董俊志攝 111年11月12日

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤、曾以寧高雄12日電）高市長選舉公辦政見發表會今天登場，國民黨候選人柯志恩說，要用「好好好」導正「緊緊緊」可能帶來失誤，高雄需要被改變跟國際化，盼市民給她機會。

高雄市長選舉公辦電視政見發表會下午2時在左營蓮潭會館舉辦，由4名學者擔任發問人，4名市長候選人經抽籤，發言順序分別為國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷、無黨籍鄭宇翔、民進黨陳其邁。

柯志恩首先申論政見指出，她來高雄就是要以「好好好」導正「緊緊緊」可能帶來的失誤，陳其邁的「2年拚4年」導致高雄外流4萬6000人，人口外流就是因為失業跟低薪，高雄產業不夠多元化。

柯志恩首先針對產業轉型提出「3高1低」，也就是高薪、高技術、高附加價值、低污染；第二是希望高鐵進入南高雄，促進區域平衡；第三，讓空氣變好，用天然氣取代煤炭發電，讓高雄打造成全台低碳轉型中心。

第四，針對學前教育成立專責托育發展科、義務教育則強調雙語教育、老師行政減量等；第五，在4年內成立100座全齡共融式公園跟全齡樂活社區。

中山大學教授郭瑞坤提出農地保存、確保糧食安全等問題，柯志恩說，應該提高公糧收購價格跟綠色環境給付，照顧農民生計。此外，市府也要透過地方創生、建立平台，助返鄉年輕人透過數位化跟科技管理提升農產品產值。

高雄師範大學教授游美惠提問如何建立人權友善城市，柯志恩說，若當上市長，絕對不允許有招募限制的性別歧視及同工不同酬情況發生；對於高雄科技大學校長楊慶煜詢問如何將畢業生留在高雄就業，她回應，市府應建立人才庫，媒合企業招攬人才。

高雄醫學大學校長楊俊毓則詢問如何因應高齡化、少子化情形，柯志恩指出，除了廣設公托、公幼，也將加碼2胎以上生育津貼，讓生兒育女的年輕人優先選擇社宅等。老人日照跟多功能服務長照系統依各區老年人口比例分配建造。

最後，柯志恩在結論時向陳其邁喊話，不要只關注高科技業，應讓產業多元化。她也強調，高雄需要被改變跟國際化，「我不會是誰的爸爸，我會是市民的媽媽，給我機會，讓我為高雄改變」。（編輯：謝雅竹）1111112