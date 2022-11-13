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蘇貞昌帶撞球桿為蔡其昌站台 籲選對人才會做事

2022/11/13 21:32（11/13 21:46 更新）
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行政院長蘇貞昌（前右2）13日南下台中，為民進黨台中市長候選人蔡其昌（前中）站台，呼籲民眾選對人才會做事。中央社記者趙麗妍攝 111年11月13日
行政院長蘇貞昌（前右2）13日南下台中，為民進黨台中市長候選人蔡其昌（前中）站台，呼籲民眾選對人才會做事。中央社記者趙麗妍攝 111年11月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）行政院長蘇貞昌今天帶著撞球桿，南下台中為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，蘇貞昌細數台中在交通、會展中心、科學園區的建設已延宕許多，呼籲選對人才會做事，讓台中開始衝。

蔡其昌今天在大里舉辦「台中動起來」造勢晚會，主辦單位統計現場約3000人齊聚。蘇貞昌帶著撞球桿南下力挺蔡其昌，為他站台。

蘇貞昌以「3個城市、3件事」為題指出，行政院核定7個科學園區，他沒有偏袒，南科、橋頭、新竹寶山二期、新竹科學園區X基地、南科嘉義園區、南科屏東園區等都已規劃動工，但台中科學園區二期，核定預算最高，都市計畫、用地取得沒進度。

蘇貞昌指出，台南會展中心已在2022年4月啟動，桃園會展中心與台中會展中心同時獲得行政院支持，2023年即將完工，但台中會展中心西側展覽館，至今無進展。

台中捷運藍線部分，蘇貞昌說，中市府因為路線、站址大變更，經費增加新台幣300億元，還取消人流最多的站點，台中一條捷運藍線，拖了4年無進展，相較高雄市長陳其邁上任2年，已通過3條捷運。

蘇貞昌稱讚蔡其昌，除是史上最年輕的立法院副院長，為台中在交通、醫療、產業、供水爭取許多預算，擔任中職大聯盟會長，推動運發條例修正，引進第六隊。

蘇貞昌說，選到好人才、才有好將來，選對人才會做事，呼籲民眾支持蔡其昌，讓台中可以改變、可以趕快衝。

聲音已經沙啞的蔡其昌表示，走入基層才能聆聽到人民的聲音，未來要當能照顧小市民的市長，他不是來自政治世家也無財團支持，他來自基層的了解基層的苦，擔任市長後，推動國中、小營養午餐免費，4年蓋8000戶社宅，整治河川成為水岸綠廊，公園內設置親子廁所，讓長幼都能方便使用。

立委何欣純表示，「台中市是我們的家、是我們的故鄉」，一起為台灣、為台中挺身而出，市長當選、市議員全壘打。台中市議員李天生、林德宇及市議員參選人張芬郁懇請民眾支持，讓議員成為行動派市長的後盾。（編輯：黃世雅）1111113

民進黨台中市長候選人蔡其昌13日舉辦「台中動起來」造勢晚會，行政院長蘇貞昌（圖）帶著撞球桿到場力挺，呼籲民眾支持蔡其昌，讓台中可以改變、可以趕快衝。中央社記者趙麗妍攝 111年11月13日
民進黨台中市長候選人蔡其昌13日舉辦「台中動起來」造勢晚會，行政院長蘇貞昌（圖）帶著撞球桿到場力挺，呼籲民眾支持蔡其昌，讓台中可以改變、可以趕快衝。中央社記者趙麗妍攝 111年11月13日
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