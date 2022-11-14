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盧秀燕路口拜票 駁行政效率差、稱空品符合標準

2022/11/14 10:04
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）爭取連任的台中市長盧秀燕對於行政院長蘇貞昌指她4年來行政效率差，盧秀燕今天表示，不要因選舉抹煞台中進步的事實，會展中心已動工，而空品也已符合國家標準。

盧秀燕今天上午路口拜票，在國民黨立委楊瓊瓔、市議員賴朝國陪同下，到潭子科技園區前中山、潭富路口，向往來市民招手拜票。她指出，已經請假開始衝刺選舉，向市民請託，爭取連任。

蘇貞昌昨天在蔡其昌造勢晚會上批評盧市府，4年來延宕許多建設，台中捷運藍線、台中會展中心西側展覽館、台中科學園區二期，至今無進展。

盧秀燕接受媒體聯訪表示，可能蘇貞昌較少來台中，對台中情況不太了解。她強調，台中國際會展中心已上樑、興建中，所有經費都來自台中市政府，沒有中央的補助。

她說，希望蘇貞昌不要因為選舉抹煞了台中進步的事實，抹煞了全體公務人員及台中市民的努力。

關於今天上午有環保團體到市府前抗議空氣品質，盧秀燕則表示，她在上任之前，台中的空氣品質從來沒有達到過國家標準，今年台中市是中南部唯一達到國家標準的城市。

她請大家抬頭看看今天的天空，雖然進步很多，但是她還不滿意，未來會繼續努力，也會攜手環團，繼續讓空氣更好，保護市民健康。（編輯：陳仁華）1111114

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