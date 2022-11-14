更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 政治

朱立倫：台灣會告訴全世界 民主是人民做主

2022/11/14 10:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）距離九合一選舉不到2週，國民黨主席朱立倫今天表示，台灣的民主，不會是民進黨為主，也不是任何一黨說了算，而是民眾有權力用選票讓執政黨下台。

朱立倫上午透過臉書發文指出，每次一到選舉，民進黨不是訴諸黑函、奧步，就是拿外部因素轉移焦點，恐嚇台灣人民，從不檢討自己執政缺失。總統蔡英文近日更一再明示、暗示，如果民進黨選輸，國際社會對台灣的看法就會改變；如果不投給民進黨，將傳遞錯誤的訊息給世界。

朱立倫說，他要正告蔡總統，「妳錯了」。台灣的民主，不會是民進黨為主，也不是任何一黨可以說了算。

朱立倫表示，台灣的民主，是當民眾無法忍受執政黨違憲濫權、治理失能、治安敗壞、兵凶戰危與經濟衰退時，有權力用選票讓執政黨下台。人民作主，才是民主政治的真義，不是民進黨做主。

朱立倫指出，民進黨身為執政的公僕，卻反客為主、傲慢濫權，人民頭家這一次絕對不會忍氣吞聲。國民黨身為負責任的在野黨，也絕對會和大家站在一起，對抗鴨霸、失能的執政黨。

他表示，這段時間，許多關心台灣的國際友人已陸續來台訪問。國際社會真正希望看到的，是台灣人民真實的聲音，以及和平有序的民主選舉，而非當權者恐嚇民意的民主獨裁。

朱立倫指出，11月26日，台灣民眾會用選票大聲說話，告訴全世界，台灣民眾不會忍受一個濫權失能的政府，不會因當權者的威嚇就此退縮，會站出來用行動投票，實踐民主，也維護民主，大聲告訴全世界，台灣的民主，是由人民做主。（編輯：翟思嘉）1111114

朱立倫
1200月票政策 朱立倫：鄭文燦菜市場喊價 藍營大咖新北輔選 朱立倫：總教練希望大家都好
蔡英文
蔡英文：台北市長競爭激烈膠著 唯一支持陳時中 總統：民進黨第一次提名 支持李問當縣長改革馬祖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
盧秀燕路口拜票 駁行政效率差、稱空品符合標準