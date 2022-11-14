朱立倫：台灣會告訴全世界 民主是人民做主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北14日電）距離九合一選舉不到2週，國民黨主席朱立倫今天表示，台灣的民主，不會是民進黨為主，也不是任何一黨說了算，而是民眾有權力用選票讓執政黨下台。

朱立倫上午透過臉書發文指出，每次一到選舉，民進黨不是訴諸黑函、奧步，就是拿外部因素轉移焦點，恐嚇台灣人民，從不檢討自己執政缺失。總統蔡英文近日更一再明示、暗示，如果民進黨選輸，國際社會對台灣的看法就會改變；如果不投給民進黨，將傳遞錯誤的訊息給世界。

朱立倫說，他要正告蔡總統，「妳錯了」。台灣的民主，不會是民進黨為主，也不是任何一黨可以說了算。

朱立倫表示，台灣的民主，是當民眾無法忍受執政黨違憲濫權、治理失能、治安敗壞、兵凶戰危與經濟衰退時，有權力用選票讓執政黨下台。人民作主，才是民主政治的真義，不是民進黨做主。

朱立倫指出，民進黨身為執政的公僕，卻反客為主、傲慢濫權，人民頭家這一次絕對不會忍氣吞聲。國民黨身為負責任的在野黨，也絕對會和大家站在一起，對抗鴨霸、失能的執政黨。

他表示，這段時間，許多關心台灣的國際友人已陸續來台訪問。國際社會真正希望看到的，是台灣人民真實的聲音，以及和平有序的民主選舉，而非當權者恐嚇民意的民主獨裁。

朱立倫指出，11月26日，台灣民眾會用選票大聲說話，告訴全世界，台灣民眾不會忍受一個濫權失能的政府，不會因當權者的威嚇就此退縮，會站出來用行動投票，實踐民主，也維護民主，大聲告訴全世界，台灣的民主，是由人民做主。（編輯：翟思嘉）1111114