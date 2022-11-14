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謝龍介第2場募款餐會 選定花園夜市辦桌

2022/11/14 13:00
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）國民黨台南市長候選人謝龍介將於21日晚間舉辦第2場募款餐會，預定出動5名總舖師在花園夜市以辦桌方式進行，目前募集約230桌，盼凝聚支持者向心力，拚出逆轉勝。

謝龍介今天透過新聞稿表示，有別於傳統的「超級黃金週末」造勢方式，此次選在21日週一晚間6時30分到9時，於花園夜市熱鬧開桌，舉辦此次競選市長第2場募款餐會，每張餐券新台幣1000元。

謝龍介指出，這場千元募款餐會，預定前總統馬英九、立委江啟臣、台北市議員徐巧芯及游淑慧、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、媒體人趙少康、前台北市議員羅智強、台語歌手阿吉仔，都將出席力挺，並於現場高歌，與支持者同歡。

謝龍介表示，目前已經募集約230桌，預定出動5名手藝高超的總舖師現場「辦桌」。

謝龍介指出，民進黨在台南執政30年，民眾將民進黨視為親生子，卻沒有獲得應有的照顧，至今台南仍是六都中唯一65歲以上長者需要繳健保費的城市，也是六都中唯一沒有捷運的城市，而國中小營養午餐已經有9個縣市免費，台南的小朋友卻還是要自費吃營養午餐。

謝龍介表示，因深愛自己的鄉土，更深知台南市民的需要，決定30年拚一次輪替，21日募款餐會，歡迎大家共襄盛舉，26日投票，更要一起團結寫歷史，翻轉台南。（編輯：陳仁華）1111114

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