蘇貞昌批中科二期無進度 中市府：將提報都委會審議

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）行政院長蘇貞昌昨晚到台中市站台時，批評中科二期因台中市府都審不積極，用地取得至今零進度；市府今天表示，全案已獲初步共識，後續將提報台中市都市計畫委員會審議。

蘇貞昌昨晚出席民進黨台中市長候選人蔡其昌大里造勢晚會，會中以科學園區、會展中心及捷運藍線3項建設延宕為例，呼籲大家力挺蔡其昌，不要讓台中市被其他城市超車。

蘇貞昌表示，中科二期因台中市政府都市計畫審查不積極，用地取得至今零進度；會展中心西側展覽館於2018年獲行政院42億元支持，至今毫無進度；捷運藍線自台中市長盧秀燕接手後，路線及站址大幅變更，致經費暴增330億，讓藍線至今沒進度。

對於中科二期進度，台中市政府都發局表示，中科管理局於今年3月14日函送都市計畫變更草案，市府即協助辦理都市計畫變更法定程序，於5月12日公告自5月18日起公開展覽變更草案30天，並分別於7月4日、8月30日召開台中市都市計畫委員會專案小組會議；另於7月26日辦理現場勘查，全案已獲初步共識，後續將提報台中市都市計畫委員會審議。

市府表示，中科二期計畫面積為94.62公頃，內容主要為55.54公頃園區事業專用區，並規劃39.08公頃公共設施用地，包括公園、綠地、變電所用地、自來水事業用地、環保設施用地及道路用地等，開發後預計可提供4500個就業機會，帶動周邊上下游產業發展。

有關台中國際會展中心，經發局指出，一期工程預計114年完工啟用，可容納2360攤，加上西側二期展館2100攤，將近5000攤的規模，屆時將是台灣最大展館，足以因應中部、甚至全台產業在台中展覽。

至於捷運藍線部分，市府交通局表示，捷運藍線自去年3月第1次提送給交通部，交通部內部審查約1年多，終在今年11月1日召開捷運藍線審查委員會，市府將依審查意見儘快補正再提送審議，持續與中央溝通，積極配合中央審查意見修正，爭取行政院核定捷運藍線，早日開工及通車。（編輯：陳仁華）1111114