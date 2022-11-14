綠質疑炒地 謝國樑：不斷質疑祖父墓地非常過分

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前行政院長江宜樺（右）14日下午赴基隆陪同國民黨基隆市長參選人謝國樑（左）車隊掃街，車隊出發前，謝國樑接受媒體聯訪表示，民進黨不斷質疑祖父謝清雲的墓地，讓他覺得對手蔡適應真的非常過分。中央社記者王朝鈺攝 111年11月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應質疑對手謝國樑炒作土地，且謝國樑祖父謝清雲於61年過世，為何二信直到91年才捐墓地給謝國樑。謝國樑說，不斷質疑謝清雲的墓地，蔡適應非常過分。

蔡適應等人今天上午在立法院舉行記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑的一筆60坪受贈土地，包在二信合作社的5萬6000坪土地中，來源為何，是否要用「以小控大」手法炒作土地。

「選舉真的可以讓祖宗18代的事情全都揭露出來」，謝國樑下午接受媒體聯訪表示，經瞭解後，民進黨指控的那筆土地是祖父謝清雲的墓地，謝清雲曾任二信合作社的理事主席，過世後，二信合作社理事會和社員代表大會，為了感謝謝清雲的貢獻，於民國91年捐贈墓地。

謝國樑說，當時他在美國麻省理工學院唸研究所，據他瞭解，是家族安排他承接60坪謝清雲的墓地，不管是5萬6000坪或是60坪，全部都是山坡保育地，無論現在、未來都不會開發，因為很清楚地目是山坡保育地。

民進黨基隆市長參選人蔡適應（圖）質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑炒作土地，蔡適應14日下午接受媒體聯訪時表示，謝國樑的祖父於民國61年過世，為何二信合作社直到91年才捐墓地給謝國樑。（蔡適應提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月14日

蔡適應隨後再提出質疑，謝清雲於民國61年過世，為何二信合作社過了30年後的民國91年，才捐墓地給自然人謝國樑，而不是捐給謝清雲文教基金會等，重點是，又過了20年的現在，那塊地仍然是不是作為墓地使用。

前行政院長江宜樺下午赴基隆，陪同謝國樑車隊掃街，車隊出發前，謝國樑接受媒體聯訪表示，謝清雲在民國61年過世後就下葬在這處，至於後續程序如何更完備，這點二信捐贈紀念墓地的會議紀錄決議，更是白紙黑字寫的清清楚楚，且這塊地未來也不會有任何開發用途，民進黨不斷質疑謝清雲過世和墓地，讓他覺得蔡適應真的非常過分。（編輯：李錫璋）1111114