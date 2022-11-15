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謝龍介批學甲槍擊案遲未破 警方盼再給時間

2022/11/15 12:54（11/15 13:21 更新）
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國民黨台南市長候選人謝龍介（前左）15日到麻豆市場宣講、拜票，接受媒體聯訪時指學甲槍擊案遲遲未破，要求警方限期破案，將真相盡速公諸於世。（謝龍介競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月15日
國民黨台南市長候選人謝龍介（前左）15日到麻豆市場宣講、拜票，接受媒體聯訪時指學甲槍擊案遲遲未破，要求警方限期破案，將真相盡速公諸於世。（謝龍介競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）國民黨台南市長候選人謝龍介今天上午接受媒體聯訪表示，學甲槍擊案歹徒在8分鐘內開了88槍，但至今偵辦進度變成黑箱作業，要求警方限期破案，台南市警局則希望外界再給時間。

謝龍介上午前往麻豆市場宣講、拜票，接受媒體聯訪針對學甲槍擊案發表意見，並說明選戰倒數階段的拜票行程規劃。

謝龍介表示，10日凌晨發生的學甲槍擊案，歹徒在8分鐘內連共開88槍，打破台南治安史紀錄，案發後警方雖很快宣稱已掌握特定對象追緝，後來也逮捕了一名疑似接應者，但這名嫌疑人被法院裁定新台幣2萬元交保。

謝龍介說，警方至今未正式說明偵辦進度，台南市長黃偉哲也沒有說明自己的競選總幹事為何會成為歹徒開槍對象之一，全案變成「黑箱作業」。

謝龍介表示，黃偉哲競選總部10月23日成立時，在總統蔡英文面前向大家介紹捲入此次槍擊事件的郭再欽是競選總幹事，但17天後槍擊案發生時，黃偉哲競選總部卻指稱競選總部成立當天是司儀口誤，總幹事另有其人，這種「貍貓換太子」的說法，簡直是把全國人民當成白癡。

謝龍介指出，現今刑案偵辦科技發達，面對這樣重大的治安事件，原本希望能在案發48小時內破案，卻至今無法掌握具體證據，令人匪夷所思，要求警方限期破案，將槍擊案真相盡速公諸於世。

台南市政府警察局發布新聞稿指出，警政署長黃明昭在槍擊案發生後立即指示刑事局南部打擊犯罪中心支援協助，與台南市警察局共組專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，目前專案小組正整理相關事證連結犯嫌，隨時會展開拘捕行動，希望外界能再給警方時間。

台南市警察局長方仰寧表示，辦案講究證據及追求真相，證據到哪裡就辦到哪裡，沒有政治立場考量，希望大家多給警察支持鼓勵。（編輯：陳仁華）1111115

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