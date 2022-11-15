劉櫂豪提打造南島首都 饒慶鈴感謝支持4年前政見

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民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（前右3）15日邀請原民會主委夷將．拔路兒（前左2）及各鄉鎮原住民族後援會長、部落意見領袖等人出席政見發表會，提出打造台東為南島文化重鎮、成為南島首都等政見。中央社記者盧太城台東攝 111年11月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天提出打造台東成為南島首都；尋求連任的台東縣長饒慶鈴說，這是她4年前提出的概念，感謝劉櫂豪的支持。

劉櫂豪今天在「劉櫂豪新台東基地」召開原住民族政見發表會，邀請原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod以及各鄉鎮原住民族後援會會長和部落意見領袖參加，大家穿著各族群傳統服務，劉櫂豪則身著布農族服出席。

劉櫂豪表示，他當選台東縣長的新台東縣政府要爭取舉辦南島國際博覽會，台東是面向太平洋太陽首先照耀的地方，有色彩繽紛多元文化，可以打造成為南島文化重鎮，成為南島首都。

饒慶鈴回應表示，感謝夷將和劉櫂豪肯定她4年前提出的打造台東成為南島文化原民首都概念，這4年來她持續努力在部落傳承文化以及蓋建原住民部落聚會所，也成立了全台灣第一個原民文化青年觀察團、全台灣第一個原住民青年圍火座談，未來4年要持續朝打造台東成為南島原民文化首都的目標進行。

饒慶鈴說，根據文獻記載，台灣的台東很可能是南島語系的發源地，因此打造台東成為南島文化首都是再合理不過。在語言的保存，各個不同族群的技藝、文化、歌唱、舞蹈、戲劇傳承等都透過部落文健站做採集工作，未來還會成立文化劇場帶動原住民的產業發展，以及原住民保留地增劃編速度，這些都還需要中央的幫忙。（編輯：郭諭儒）1111115