駐土代表中東科技大學開講 學者爭問民主晶片

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）駐土耳其代表黃志揚今天應邀前往土國首屈一指的學府演講，闡述台灣因應變局的韌性以及位處印太地區關鍵地緣重要性。與會學者及學生會後就台灣半導體產業如何維持優勢等議題接續提問，互動熱烈。

駐土耳其代表處今天發布新聞稿指出，黃志揚赴中東科技大學（Middle East Technical University）國際關係學院亞洲研究所演講，強調台灣面積雖小卻堅韌不拔，在強鄰脅迫下始終屹立不搖，成功捍衛民主體制，同時推動經濟高速成長。

黃志揚在演講中分析，中美兩強在印太地區競逐，台灣處於面對威權主義擴張的最前線，在島鏈的關鍵地位，面對直接威脅及強權互動的衝擊，只有持續堅持經貿及科技的發展，才能發揮堅韌的自我防衛能力，建構並強化台灣社會安全網，以及維護民主自由體制。

黃志揚表示，台灣傲人的經貿成就來自於全島超過7兆台幣的產業聚落，其中科技發展，特別是半導體產業的高度競爭力，以及在全球重要產業的供應鏈不可替代性角色，更是產生台灣矽盾的戰略性意義。在民主與威權陣營對抗的情勢下，民主晶片聯盟也是台灣國家政策重點發展策略。

他說，由於「聯合國氣候變遷綱要公約」第27次締約國會議（COP 27）正在埃及召開，台土雙方都致力對抗氣候變遷，台灣透過參與歐銀（EBRD）綠色城市行動方案計畫（GCAP）積極協助土耳其第一商業大城伊斯坦堡及首都安卡拉兩市政府規劃綠色城市發展。

國際參與方面，黃志揚表示，台灣是負責任的國際成員與利害關係者，積極參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），也爭取包含土耳其在內的友好國家支持，期盼共同合作能對國際社會做出更多貢獻。

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駐土耳其代表處指出，黃志揚針對台灣與印太局勢關係的分析獲與會學者及博碩士熱烈迴響，與會人士敬佩台灣政府與民間共同努力所獲得的經濟成就。透過黃志揚的圖文分析，他們也了解台灣最新政經發展與兩岸關係歷史緣由及關鍵差異。

代表處說，與會學者及學生會後連續提問近40分鐘，其中問題聚焦台灣的半導體產業如何維持優勢、具有不可替代性，以及在台海局勢及美中對抗中扮演關鍵性角色。（編輯：林憬屏）1111116