巴菲特光芒加持 台積電ADR大漲10.5%

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台積電美國存託憑證15日在巴菲特公司大舉買進的消息激勵下，大漲10.5%。（圖取自台積電LinkedIn網頁linkedin.com）

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）台積電美國存託憑證（ADR）今天在「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司大舉敲進的消息激勵下大漲10.5%，一掃半導體產業風雨飄搖、近幾個月股價大幅拉回的陰影。

根據14日盤後公布的申報文件，波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）第3季買進約6000萬單位的台積電ADR，總值逾41億美元。巴菲特（Warren Buffett）曾對科技股卻步，近年投資策略轉變，這次出手讓台積電一舉打進波克夏前10大持股部位。

台積電ADR開高走高，早盤漲幅一度逼近14%，終場大漲10.5%，收在80.46美元。費城半導體指數在台積電ADR帶動下漲逾3%，相較之下，標準普爾500指數漲幅不到0.9%。

不過，台積電ADR年初以來跌幅仍超過33%。

另外，波克夏投資台積電ADR的消息15日在台灣先行發酵，台積電在台掛牌股價漲逾7.8%，年初以來跌幅收斂至22%。

巴菲特縱橫股海數十年，選股一向受投資人重視。愛喝可口可樂（Coca-Cola）的他1980年代開始買進這家飲料大廠股票，多年來獲利豐碩，但他曾坦言自己偏愛單純事業、不太懂科技，因此鮮少將科技股納為投資標的。

2010年代，科技股在美股大多頭期間影響愈來愈深，巴菲特投資哲學跟著進化。

巴菲特2011年敲進國際商業機器公司（IBM），震撼金融界；2016年入股蘋果公司（Apple）後逐步增持，蘋果如今是波克夏最大持股部位。巴菲特看上台積電時值半導體產業由盛轉衰，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後晶片短缺演變成需求銳減，業者紛紛減產、投資減碼或凍結人事。

台積電雖是全球晶圓代工龍頭，但今年捲入美中戰略競爭、台海局勢緊張的地緣政治風暴，股價直落。即使今天強彈，台積電ADR自1月攻上歷史高點以來仍回檔逾42%。

但業界高層看好半導體長期需求，台積電也傳出擬擴大在美國亞利桑那州設廠的計畫。對篤信長期持有的巴菲特而言，台積電ADR大幅回檔正好形成買點。

此外，美國總統拜登與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島會晤，美中關係緊繃多月後出現緩和跡象，有利於相關股票走勢。台股加權股價指數15日在台積電帶動下勁揚371點、漲幅2.6%，港股恆生指數強彈4.1%，阿里巴巴在美掛牌股價也漲近11.2%。（編輯：高照芬）1111116