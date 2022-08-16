巴菲特增加蘋果和亞馬遜持股 大舉加碼石油產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社內布拉斯加州奧瑪哈16日綜合外電報導）美國投資大師巴菲特的公司今年第二季對高科技寵兒蘋果和電子商務巨頭亞馬遜投注了更多資金，並砸下數十億美元投資老牌石油生產商西方石油和雪佛龍。

美聯社報導，巴菲特（Warren Buffett）創辦的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）昨天向美國證券管理委員會（SEC）提交一份新報告，詳列其第二季所有的投資。由於巴菲特過去數十年在股市的輝煌紀錄，該公司的投資備受華爾街關注。

波克夏海瑟威先前已披露第二季最大手筆，即投資西方石油公司（Occidental Petroleum）14億美元，因為這項投資規模之大需要更及時更新。該公司目前擁有西方石油的股票總值逾110億美元，而自6月30日第二季結束至今，波克夏公司又幾次加碼，現已控制西方石油超過20%的股份。

不過昨天的文件也顯示，波克夏第二季還有一些規模較小的動作，包括增持蘋果、亞馬遜（Amazon）、雪佛龍（Chevron）、數位金融服務公司Ally Financial、遊戲巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard）、派拉蒙全球（Paramount Global）和其他幾家公司股票，同時減少通用汽車（General Motors）、美國銀行公司（US Bancorp）和連鎖超市克羅格（Kroger）的持股，還清空威瑞森通訊公司（Verizon Communications）的股票。

儘管波克夏公司第二季表現活躍，但遠不及今年前3個月對各式各樣股票投資了510億美元。

波克夏最大的單一投資第二季又更大了一些，因為它又購入近400萬股蘋果股票，現已擁有這家iPhone製造商8億9480萬股股票。

波克夏對科技股向來興趣缺缺，第二季還購入逾1000萬股亞馬遜股票，現已擁有亞馬遜近1070萬股股票。

昨天的文件未明確指出巴菲特處理了哪些投資，以及哪些投資是由波克夏其他兩名投資經理負責，但巴菲特通常會處理所有價值逾10億美元的投資，如該公司在蘋果、美國銀行（Bank of America）、美國運通（American Express）和可口可樂的大量持股。波克夏公司人員通常不會對這類季報告發表評論。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在第二季增持逾400萬股後，波克夏現在擁有6840萬股動視暴雪公司股票。巴菲特曾表示，這項投資是對微軟（Microsoft）收購這家影像遊戲製造商下注。

除了投資，總部位在美國內布拉斯加州（Nebraska）奧瑪哈（Omaha）的波克夏海瑟威還擁有超過90家公司，包括蓋可產險（Geico）、柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）、幾家重要公用事業公司以及種類多樣的製造和零售公司，如連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen）和精密鑄件（Precision Castparts）等。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110816