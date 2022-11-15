更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物
運動

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖
運動

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

巴菲特買進ADR 台積電：歡迎投資人長期持有

2022/11/15 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）批露，已買進價值超過41億美元的台積電股票。台積電表示，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積電股票的投資人。

路透社報導，波克夏海瑟威在向監管機構提交的申報文件中，說明其在截至9月30日對在美上市公司的股權投資，波克夏海瑟威稱如今持有約6010萬股台積電的美國存託憑證（ADR），價值超過41億美元。

消息一出，激勵台積電今天股價開高走高，終場收在480元，大漲35元，單日上漲金額創2020年7月28日以來新高，漲幅達7.86%。

對於波克夏海瑟威投資買進ADR一事，台積電表示，樂見並歡迎所有有意投資並長期持有台積電股票的投資人。

新光投信董事長劉坤錫說，波克夏海瑟威是於7月至9月期間買進台積電ADR，實際成交價格無法得知，且至今已超過1個月時間，台積電股價也已自波段低點370元，彈升110元，反彈幅度已近3成，投資人追價審慎為宜。

劉坤錫表示，當股市下跌過程中，投資人心態往往會更趨悲觀，而股票的價值卻經常在下跌中、市場籠罩保守氣氛中浮現，波克夏海瑟威買進台積電ADR又是一個例子。（編輯：楊凱翔）1111115

波克夏海瑟威公司
巴菲特增加蘋果和亞馬遜持股 大舉加碼石油產業
劉坤錫
台股放量漲連2天皆逾2000億 法人：後續仍看美股臉色 台股反彈62點市值增1937億 法人：關注美利率政策
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
魏哲家10月質設台積電1600張買進200張 內部主管也加碼