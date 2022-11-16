嘉義縣長候選人政見發表 聚焦農工大縣是否實現

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嘉義縣長候選人公辦政見發表會16日上午舉行，民進黨候選人、爭取連任的嘉義縣長翁章梁（右）與國民黨候選人王育敏（左）在政見發表前合影，各自比出自己的號次。圖中為政見發表會主持人劉烱意。中央社記者蔡智明攝 111年11月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉縣選委會今天舉辦縣長候選人電視公辦政見發表會，縣長翁章梁說嘉義正突破困境農工大縣已在實現；國民黨縣長候選人王育敏則指出，農工大縣是在欺騙鄉親，沒有對症下藥。

嘉義縣長候選人首場電視公辦政見會今上午在世新有線電視台登場，發言順序抽籤由2號候選人翁章梁首先發言，1號候選人王育敏後發言，各20分鐘，在有線電視頻道與網路直播。

翁章梁表示，過去農業社會嘉義是台灣最好的地帶，1920年日本人建設嘉南大圳，嘉義農業攀升成為讓人羨慕的地方，例如王永慶就從台北新店來到嘉義發展，是時代轉變讓嘉義落後。

翁章梁指出，2020年他喊出農工大縣的方向，在中央政府配合下，嘉義科學園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區、布袋水產加值園區同時啟動，總統蔡英文也宣布無人機國家隊（亞洲無人機AI創新應用研發中心）設在嘉義太保。

另外，朴子現代化屠宰場等4個重大建設已經動土或是規劃中，這4年來努力讓嘉義縣擺脫困境，農工大縣正在實現。

王育敏則指出，翁章梁執政4年，讓嘉義縣的競爭力不升反降，據雜誌調查從2019年的倒數第5名到2021及2022年變成倒數第1名，別的縣市都在進步卻只有嘉義縣停滯不前。

此外，翁章梁及民進黨一直大打的嘉義科學園區以及無人機國家隊都是空頭支票，宣稱年底環評就會過下半年開始招商，環評結果被打臉、無人機國家隊被也被踢爆是大陸貨，顯見農工大縣政策並沒有對症下藥，根本在欺騙鄉親。

王育敏說，她的政見主軸是以觀光經濟帶動縣民福利提升，透過「六級產業」方式，將一級產業的產出進行二級加工，並協助三級觀光、服務及行銷，經濟提升後便能帶動縣民福利升級。

王育敏並承諾，當選後將推動嘉義縣65歲以上老人健保費全免、學童營養午餐全部免費，照顧嘉義縣的老幼、減輕青年負擔。

選委會說，照往例嘉義縣長候選人公辦政見會都會舉辦2場，第2場在18日上午9時半到11時半，同樣在世新電視台舉行，現場直播。（編輯：郭諭儒）1111116