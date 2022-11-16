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澎湖鎮疆操演 實戰化演訓展現戰力

2022/11/16 15:21（11/16 15:51 更新）
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澎湖防衛部16日清晨展開例行性鎮疆操演，完全以想定狀況誘導部隊，依敵軍作戰進程實施射擊，包括105、155榴砲及120迫擊砲、50機槍及T74機槍及M6OA3戰車等火砲，展現防區精實訓練成果及堅強戰力。（澎湖防衛部提供）中央社 111年11月16日
澎湖防衛部16日清晨展開例行性鎮疆操演，完全以想定狀況誘導部隊，依敵軍作戰進程實施射擊，包括105、155榴砲及120迫擊砲、50機槍及T74機槍及M6OA3戰車等火砲，展現防區精實訓練成果及堅強戰力。（澎湖防衛部提供）中央社 111年11月16日
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（中央社澎湖縣16日電）澎湖防衛部驗證防區部隊實戰化訓練成效，今天清晨實施鎮疆操演實彈射擊，各型火砲火光，劃過天際，震撼力十足，展現國軍平日戮力戰備成果。

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澎湖防衛部表示，今天清晨例行性的鎮疆操演，完全以想定狀況誘導部隊，依敵軍作戰進程實施射擊，包括105、155榴砲及120迫擊砲、50機槍及T74機槍及M6OA3戰車等火砲，在射擊照明彈後，依序實施聯合射擊，並進行陣地變換，對空射擊與灘岸戰鬥，砲聲隆隆，強大火力，展現防區精實訓練成果及堅強戰力。

澎防部戰車營鄭姓營長表示，鎮疆操演今天以「實戰化訓練」方式，嚇阻中共軍事威脅，展現官兵「同島一命、寸土不讓」抗敵意志與堅定「鎮海衛疆、守護家園」決心。（編輯：郭諭儒）1111116

澎湖防衛指揮部驗證防區部隊實戰化訓練成效，16日清晨實施鎮疆操演展現堅實戰力，實彈射擊，場面震撼。（澎湖防衛部提供）中央社 111年11月16日
澎湖防衛指揮部驗證防區部隊實戰化訓練成效，16日清晨實施鎮疆操演展現堅實戰力，實彈射擊，場面震撼。（澎湖防衛部提供）中央社 111年11月16日
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