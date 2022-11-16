韓國瑜花蓮助選 Kolas批徐榛蔚缺席公辦政見會

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）選舉倒數10天，縣長徐榛蔚今天上午缺席公辦政見辯論會，下午與前高雄市長韓國瑜合體，在鳳林鎮、花蓮市舉辦聯合造勢大會；民進黨候選人Kolas批，勇敢面對人民是縣長基本功。

國民黨花蓮縣黨部今天下午分別在鳳林鎮慢城公園、花蓮市民廣場舉辦中區及北區聯合造勢大會。韓國瑜受邀出席，受到民眾熱烈歡迎，展現高人氣。

韓國瑜致詞指出，傅崐萁及徐榛蔚夫妻是為花蓮賣命的神鵰俠侶，這幾年花蓮在青創、醫療、科技、原住民鄉照顧等各項指標全面進步，讚賞徐榛蔚的責任感跟敬愛感，盼縣民集中選票繼續支持徐榛蔚。

下屆地方選舉，國民黨花蓮縣黨部在提名階段，花蓮縣議長張峻被依排黑條款不予提名，經黨中央同意「報備」參選後，沒有政黨推薦書，以無黨籍身分投入第3選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員選舉。

張峻多次對外表示遭傅崐萁政治追殺，只因他不是乖乖聽話的議長，被外界視為「反傅大將」，競總成立獲前縣長謝深山等人站台，多名助講政壇人士都為張峻抱屈，鳳林鎮12名里長更公開力挺。

另外，國民黨花蓮縣黨部在花蓮市長選舉提名也歷經波折，最後由「魏家幫」魏嘉彥與傅系人馬李秋旺黨內互打。黨內人士分析，韓國瑜與傅崐萁交情好，借助韓國瑜在花蓮的支持度，分別到鳳林鎮、花蓮市舉辦造勢大會，名為團結，實質是要削弱「反傅」士氣。

對於造勢大會地點選擇，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華會後接受中央社記者採訪指出，是依地理位置及候選人狀況做考量，對於「削弱反傅士氣」的說法，他認為選戰是瞬息萬變，需因地制宜調整戰略，未來不排除還會有大咖或大型造勢活動。

徐榛蔚因選舉行程，上午未出席公辦政見辯論會。民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka在臉書（facebook）貼出影片指出，「到底是掃街拜票與韓國瑜先生合體造勢比較重要？還是出席4年一次才有的花蓮縣長公辦政見辯論會比較重要？如果是我，我會選擇後者」。

Kolas說，勇敢面對人民是縣長的基本功，做縣長的第一個義務就是勇敢地面對人民，不管是要說自己的好或是接受縣民的批評，都應該要把大門打開。（編輯：黃世雅）1111116