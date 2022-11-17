綠營質疑坐擁多筆不動產 謝龍介：無不可告人之處

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市長黃偉哲陣營今天指稱國民黨台南市長候選人謝龍介未申報任何投資事業，卻坐擁多筆不動產，錢從哪裡來；謝龍介則表示，他從政20年，清廉自持，無不可告人之處。

黃偉哲陣營今天發布新聞稿指出，週刊踢爆謝龍介擁有土地重劃業者新台幣4400萬元債權及6筆不動產，謝龍介夫婦未申報任何投資事業，卻坐擁44筆土地，近5年有19筆不動產進出，卻反對台南市政府在市區興建社會住宅，根本是炒房元凶。

黃偉哲陣營發言人呂維胤表示，謝龍介身價逾1億元，卻沒有投資事業，僅憑民代薪資收入，如何擁有龐大不動產，謝龍介有義務對外說明清楚。

謝龍介則發布新聞稿指出，他投入政治前，已繼承父親留下的生意，他從政前也蓋過房子、賣房子，的確有些資產；2001年首度當選台南市議員，監察院財產申報90多筆房產，但當年就結束所有事業。

謝龍介表示，「賣房子選舉」是他從政20年來的無奈，但他清廉自持，禁得起考驗，房產腰斬，仍無怨無悔；所有房地產交易、債權、抵押權、信託等資產往來，全部據實向監察院申報，清清楚楚攤在陽光下，無不可告人之處。（編輯：陳仁華）1111117