二信中學發信懇請支持謝國樑 林右昌批非常離譜

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）二信中學發送信函給校友，校長林立具名懇請支持國民黨基隆市長候選人謝國樑。基隆市長林右昌今天批評謝國樑非常離譜，若有脅迫老師輔選就是罪加一等，相信市民會唾棄。

林右昌和立法委員、民進黨基隆市長候選人蔡適應，上午陪同總統蔡英文視察基隆城際轉運站工程，結束後，林右昌接受媒體聯訪說，校長簽名發送拉票信函，且地址居然是謝國樑戶籍地讓學校介入選舉，違反教育基本法規定，如果是用脅迫方式讓二信員工，還有二信中學老師幫忙輔選，就是罪加一等。

林右昌表示，二信集團員工心中不要有包袱，因為大家努力工作為公司貢獻賺錢，拿這份薪水並不欠謝國樑，謝國樑的一貫伎倆就是撇清，相信市民心知肚明也會唾棄。

林右昌說，市長具有治理城市最高行政權力，包括人事、財政、預算等使用權力，二信集團在基隆有龐大土地，還有銀行、證券、土地開發、學校等關係企業，大家最擔心謝國樑若擔任市長握有大權，如何與家族事業與利益清楚切割，會不會假公濟私，運用公家資源和權力圖利自家企業，面對質疑，謝國樑有責任說清楚。

此外，林右昌在臉書Facebook表示，謝國樑如果想重回政治，他有的是錢，討一席國民黨不分區立委，絕對沒問題，如果想做公益，他有的是錢，根本不需要任何政治職位，做公益最重要的是有心。

另外，林右昌說，謝國樑今天邀請前總統馬英九等大咖來基隆輔選，剛好讓基隆人看到過去基隆被搞爛、搞壞，時任立法委員的謝國樑要負起一半的責任，與對基隆最好、給基隆最大資源的總統蔡英文今天輔選，這是非常大的對比，相信市民會做出明智抉擇。

蔡適應表示，不曉得謝國樑找前總統馬英九來基隆，是要提醒市民，過去基隆市被搞爛的狀況馬英九就是劊子手之一嗎，相信市民看得非常清楚，誰是真正努力幫忙建設基隆的人，誰又在扯基隆後腿。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，年底要選的是基隆市民的市長，不是哪個政黨的市長，只要對市民好的事情，應不分黨派全力支持，希望未來不論誰當選，中央答應的政策都能履行承諾不要跳票，一起攜手讓基隆共榮共好。林立則說，學校（二信中學）絕無脅迫老師輔選情事。（編輯：方沛清）1111117