公平會3委員人選送立院審查 學者盼未來發揮所長

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（中央社記者郭建伸台北17日電）行政院日前送交公平交易委員會委員名單，被提名人包含辛志中、顏雅倫及李師榮。立法院今天召開公聽會邀集討論。學者認為，3位委員被提名人過去學有專精，期望未來在公平交易委員會能發揮所長。

公平交易委員會委員魏杏芳、蔡文禎、謝智源的職務任期將於民國112年1月31日屆滿。行政院日前提名辛志中、顏雅倫及李師榮為公平交易委員會被提名人，並送交名單至立法院審查。

立法院經濟、司法及法制委員會今天審查公平會委員被提名人，並召開公聽會邀集學者專家及朝野立委與會。

根據書面資料，辛志中現職為公平會主秘，過去曾任法務部調查局調查員、公平會企劃處處長與服務業競爭處處長；顏雅倫現為國立成功大學法律學系副教授，曾任益思科技法律事務所（合夥）律師；李師榮現為李師榮律師事務所負責人，過去曾在介重聯合律師事務所等處服務。

東海大學法律學院助理教授牛曰正表示，辛志中熟悉公平會運作，且曾處理過棘手的旺中併購壹傳媒案，與學生團體溝通，可期待辛志中未來擔任委員可發揮實務經驗；顏雅倫則是公平交易法學有專精的學者；李師榮是資深律師代表，期望未來可發揮所長，建置公平會行政搜索扣押權並避免侵害人權。

但牛曰正表示，3位委員被提名人都是法律背景，可能減少公平會經濟背景委員比例，這點比較可惜。

台大生傳系副教授王淑美表示，肯定3位被提名人所屬的法律專業代表性，期待未來進入公平會後能發揮相關職能。

時代力量立委邱顯智表示，數位經濟時代公平會面對很多挑戰，台灣相較許多世界先進國家，數位經濟市場調查與法律仍有落差，盼3位被提名人未來能多說明，加入公平會該如何推動相關工作。（編輯：趙蔚蘭）11111117