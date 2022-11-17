民團提政策報告 籲政府把氣候置於政治議程首位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北17日電）環境正義基金會今天召開記者會，發表「致台灣政府氣候政策報告」，認為台灣目前的政策計劃，幾乎不足以實現2050年淨零排放的國家目標，呼籲政府應把氣候置於所有政治議程的首位。

環境正義基金會今天與立委洪申翰、邱顯智等人召開記者會，說明「致台灣政府氣候政策報告」等相關內容。

報告指出，世界正面臨由人類引起氣候變遷所帶來的多種嚴重衝擊，數十億人已經遭受了乾旱、野火、洪水等災難。如果可以展現完善的氣候治理應如何被落實，台灣就可以在對氣候變遷採取行動的國際社會之中，確立不可動搖的領導地位。

不過，報告中提到，台灣在治理、金融、人權、自然4大關鍵領域，仍有重大落差。

環境正義基金會建議，政府應以「完整政府」方式應對氣候危機，並把氣候置於所有政治議程的首位；分配充足的資源和政治能力，以確保符合巴黎協定的路徑；公布明確時程表，在2025年前，讓所有政府基金從化石燃料撤資。

此外，也應在氣候變遷因應法中，納入有意義的公民參與機制，尤其是給予脆弱族群的機制，以確保所有政策都有取得其自由、事先和知情的同意，以及納入定期人權衝擊評估，以確保所有政策符合減緩和調適的需求，同時不會造成基本人權的額外損害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪申翰指出，對台灣來說，氣候變遷調適及淨零轉型同等重要，立法院這會期將就氣候變遷因應法草案的保留條文，進行黨團協商，重點包括階段管制目標的資訊公開及公民參與、氣候科研及調適專章的強化、訂定有效碳定價機制等。

邱顯智表示，目前最重要的任務之一，就是要盡速完成氣候變遷因應法的立法，也必須確保這部法律能帶領台灣加速淨零轉型。（編輯：翟思嘉）1111117