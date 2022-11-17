高虹安涉詐領助理費檢分案偵辦 柯文哲：動作真快

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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立法院助理費案，台北地檢署17日下午正式分案；對此，民眾黨主席柯文哲（前中）在花蓮輔選時受訪表示，還不知情，怎麼動作這麼快。中央社記者張祈攝 111年11月17日

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費案，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦，北檢今天下午正式分案。對此，民眾黨主席柯文哲表示，尚不知情，動作真快。

北檢接獲多件民眾檢舉高虹安涉嫌詐領立法院助理費案件，今天下午與北機站報指揮案件正式分案，由檢肅黑金專組檢察官偵辦，目前仍是「他字案」。檢方將進一步釐清相關事證是否涉及犯罪。

柯文哲今天至花蓮為黨內候選人助選，接受媒體聯訪時，被問及檢方偵辦高虹安涉嫌詐領立法院助理費案已完成分案。他回應，「還不知情，怎麼動作這麼快」。一旁幕僚解釋，該案相關回應由新竹市黨部統一對外說明。

媒體提問，對於民眾黨前中央委員張益贍爆料，要求立委提供2名助理給黨部和黨團。柯文哲回應，這是每個辦公室約定俗成，黨團沒有統一規定。

民眾黨花蓮總服務處2年前成立，今年首次推派候選人參選，共推派2名縣議員、1名市民代表及4名鄉民代表等7名候選人，柯文哲陪同拜票，民眾要求合影、握手來者不拒。

柯文哲說，這是花蓮第一次推出黨內候選人，組織還是比較薄弱，選舉需要推銷，希望讓他們盡量被民眾看見。

除了為黨內候選人助選，柯文哲抵達花蓮，首站行程到花蓮議長張峻光復鄉競選總部拜會的私人行程。張峻為國民黨籍，這次參選國民黨花蓮縣黨部依排黑條款不予提名，經黨中央同意「報備」參選，以無黨籍身分投入第3選區（吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉）議員選舉。

張峻團隊發布新聞稿指出，柯文哲於光復競總致詞時力挺張峻，不僅要連任議員，更要連任議長，現場民眾熱烈掌聲。（編輯：謝雅竹）1111117