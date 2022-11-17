陳時中陪掃街 黃秀芳：歡迎對手跟進敬老金政策

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選戰倒數時刻，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（車上中）17日傍晚在基隆市長林右昌（車上右）等人陪同下，在員林市區以車隊掃街方式拜票，爭取民眾支持。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年11月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天在台北市長候選人陳時中、基隆市長林右昌等人陪同下，以車隊掃街方式拜票；黃秀芳表示，對手王惠美說要跟進重陽敬老禮金政策，歡迎拿香跟著拜。

為爭取選票，民主進步黨彰化縣長候選人黃秀芳上午先前往彰化永靖鄉，以車隊掃街方式拜票，陳時中、林右昌下午及傍晚先後來到員林市，加入車隊掃街行列，為黃秀芳加油打氣。

黃秀芳接受媒體聯訪時說，昨天參加彰化縣選委會的縣長政見發表會，自評表現有90分，也認為自己在政見會中已讓民眾了解她想做的事，也就是從老至幼，照顧好每一個世代，至於王惠美說要跟進她的重陽敬老禮金政策，也歡迎對手拿香跟著拜。

陪同黃秀芳掃街的陳時中接受媒體聯訪時說，黃秀芳在立法院是很優秀的立委，他有看過黃秀芳提出的政見，非常符合彰化人需求，呼籲台北朋友要打電話到彰化來幫黃秀芳催票，也希望彰化朋友也要打電話到台北幫他催票。

林右昌傍晚也來到員林市，陪同黃秀芳在員林市以車隊掃街方式拜票；黃秀芳說，選戰進入倒數最後幾天，呼籲鄉親縣長選舉票投黃秀芳，員林市長選舉支持民進黨提名的陳秋蓉。

至於中國國民黨籍彰化縣長王惠美，上午也陪同黨籍彰化縣議員候選人曹嘉豪等人，在員林市區掃街拜票，下午也是以車隊方式，在溪州、北斗鎮等南彰化鄉鎮掃街，爭取民眾支持。（編輯：謝雅竹）1111117